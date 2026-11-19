Come vedere Orlando City-FC Cincinnati con una VPN

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Presentazione della partita

Major League Soccer - 1/16 19 nov 2026 - 19:30 Inter&Co Stadium

L’Orlando City ospita l’FC Cincinnati all’Inter&Co Stadium in una sfida dei playoff di MLS di grande importanza per entrambe le squadre della Eastern Conference.

L’Orlando ha ottenuto l’ottava testa di serie a Est, conquistando un posto nella post-season grazie a una stagione regolare di grandi cambiamenti. Gran parte di questa trasformazione è merito di Antoine Griezmann, nominato miglior esordiente della MLS nel 2026 dopo aver segnato 14 goal e fornito otto assist in appena 15 partite: un ritmo che lo ha reso il secondo giocatore più veloce nella storia del campionato a raggiungere quota 20 partecipazioni ai goal.

L’attaccante francese è stato coinvolto direttamente in quasi un terzo dei 63 goal segnati dall’Orlando nella stagione regolare, e la squadra di Martin Perelman avrà bisogno dello stesso contributo per passare il turno.

L’FC Cincinnati arriva da nona testa di serie, guidato da Pat Noonan. Il Cincinnati ha dimostrato di saper ottenere risultati in trasferta, vincendo tre delle ultime cinque gare fuori casa, ma si presenta a questa sfida dopo la sconfitta per 2-0 contro il Nashville SC.

Il rendimento recente dell’Orlando è stato altalenante. La pesante sconfitta per 4-0 contro il Charlotte FC pesa sul suo bilancio, anche se la squadra si è riscattata battendo il New England Revolution per 1-0 nell’ultima partita.

Anche i precedenti tra i due club rendono la sfida più interessante. Il loro ultimo incontro all’Inter&Co Stadium è finito 1-1, ma il Cincinnati aveva travolto l’Orlando per 6-2 in precedenza, nella stagione regolare 2026: un risultato che la squadra di Perelman vorrà vendicare.

Continua a leggere per scoprire tutto quello che devi sapere su come seguire la partita in diretta.

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