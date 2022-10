Origi torna ad allenarsi in gruppo: recuperato per Chelsea-Milan

Stefano Pioli avrà a disposizione l'attaccante belga dopo quasi un mese: l'ex Liverpool si è allenato con i compagni a due giorni da Chelsea-Milan.

Un piccolo raggio di sole nella tempesta. Nella giornata in cui perde Kjaer per almeno un paio di settimane e capitan Davide Calabria, che non tornerà in campo prima del 2023, il Milan di Stefano Pioli ritrova Divock Origi.

L'attaccante belga ha smaltito il problema alla coscia sinistra che lo ha tenuto ai box per quasi un mese. Una buona notizia per l'allenatore rossonero, che recupera Origi a due giorni dalla sfida di Champions League a Stamford Bridge contro il Chelsea di Potter.

L'ex attaccante del Liverpool - che non scende in campo dalla sfida d'esordio del Gruppo E di Champions League sul campo del RB Salisburgo, terminata 2-2 - va a caccia del primo goal con la maglia del 'Diavolo' e non vede l'ora di sbloccarsi e dare il suo contributo alla causa. Finora ha totalizzato 81 minuti in 4 presenze tra Serie A e Champions League.

Il recupero di Origi arriva dopo le brutte notizie arrivate dall'infermeria dopo gli esami strumentali a cui si sono sottoposti Kjaer e Calabria in seguito agli infortuni rimediati nel match contro l'Empoli. Il capitano si aggiunge alla lista di coloro che staranno fuori a lungo - in cui già figurano Saelemaekers, Florenzi e Ibrahimovic - mentre dovrebbe rientrare in gruppo a breve Theo Hernandez, alle prese con uno stiramento all'adduttore.

Più lunghi i tempi di recupero di Mike Maignan e Simon Kjaer, attesi in gruppo nella seconda metà di ottobre.