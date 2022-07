Origi alle prese con un problema muscolare: lavorerà a parte per 10 giorni

Il nuovo attaccante rossonero si allenerà a parte nella prima fase del ritiro estivo per smaltire un infortunio muscolare patito con il Liverpool.

In quel di Milanello ha preso ufficialmente via la stagione 2022/2023 del Milan. I rossoneri, freschi di tricolore, si sono ritrovati nella mattinata di lunedì per avviare le operazioni sul campo agli ordini di Stefano Pioli.

Un gruppo fortemente rimaneggiato e privo dei tanti giocatori impegnati fino a giugno inoltrato con le rispettive nazionali, i quali raggiungeranno il ritiro estivo a partire dalla prossima settimana. Da domani, invece, farà capolino nel quartier generale rossonero anche l'ultimo acquisto Divock Origi.

Tuttavia, l'ex attaccante del Liverpool sarà costretto ad allenarsi a parte per una decina di giorni per smaltire i postumi di un infortunio muscolare patito nell'ultimo segmento di stagione con la maglia del Liverpool. Lo riporta la 'Gazzetta dello Sport'.

Per il classe 1995 si prospetta dunque una prima fase di lavoro personalizzato e individuale, finalizzata al pieno recupero in vista dell'inizio della stagione ufficiale che scatta sabato 13 agosto.

I rossoneri confidano di avere a disposizione il proprio riferimento offensivo per il match inaugurale del prossimo campionato di Serie A contro l'Udinese.