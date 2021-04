Oriana Sabatini parla di Torino: "Non c'è molto, Dybala vuole fare tante cose"

Stagione fin qui decisamente difficile quella vissuta da Paulo Dybala, che tra infortuni e qualche incidente extra-campo non gioca da quasi quattro mesi.

L'argentino però ora è finalmente tornato a disposizione della Juventus e contro il Napoli si accomonderà in panchina, pronto a subentare in caso di necessità.

Intanto a parlare, intervistata dal tabloid 'Gente', è la sua fidanzata Oriana Sabatini che non sembra troppo soddisfatta della loro vita a Torino.

"Il fatto è che non c’è molto da fare a Torino. Non appena Paulo ha dei giorni liberi, andiamo da qualche parte, perché lui vuole fare molte cose. Anche se il piano migliore, almeno per me, è rimanere a casa visto che non mi piace così tanto uscire".