Oriana Sabatini e la relazione con Dybala: "Non sapevo chi fosse"

Lei è una delle showgirl più amate in argentina, lui è uno dei giocatori più forti al mondo. Quella composta da Oriana Sabatini e Paulo Dybala è una delle coppie del momento. La loro relazione è iniziata diversi mesi fa e a quanto pare a prendere l’iniziativa è stato proprio il gioiello della .

A raccontarlo è stata la splendida Oriana che, parlando alla rivista argentina Gente, ha svelato come tutto sia nato da un semplice messaggio WhatsApp.

In realtà Oriana Sabatini non sapeva chi fosse Dybala, tanto che ha dovuto chiedere delucidazioni al padre.

Per fortuna dei due, il tutto non si è fermato a quell’invito.

Così è iniziata una relazione che si protrae felicemente ancora oggi.

La storia è iniziata senza e proseguita seguendo un percorso naturale.

“Lui doveva tornare in , io dovevo lavora. Abbiamo smesso di parlarci per un paio di mesi, sapendo che avevamo lasciato un discorso in sospeso. Mi ha fatto una bella impressione, è un gentiluomo, è educato e attento. Un giorno ho ricevuto dei fiori a casa, erano 21 come il numero della sua maglia. Nessuno l’aveva mai fatto prima per me, non erano solo fiori, rappresentavano molto di più. Da quel momento non sono riuscita a smettere di pensare a lui. Io e Paulo avevamo d’altronde un legame speciale.