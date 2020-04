Oriana Sabatini chiarisce: "Dybala non è tornato positivo al Coronavirus"

Nelle ultime ore si erano rincorse indiscrezioni secondo cui Paulo Dybala sarebbe risultato ancora positivo al Coronavirus dopo 40 giorni dal primo tampone, indiscrezioni che non avevano trovato conferme ed ora ufficialmente smentite da Oriana Sabatini.

La fidanzata di Dybala, anche lei positiva al Coronavirus, intervenuta su Canal 9 ha infatti negato che Dybala abbia effettuato un altro tampone dall'esito positivo.

" Paulo non è tornato positivo, dobbiamo aspettare. Deve fare gli ultimi test e vedremo ma le cose che sono uscite non provengono da noi".

Saranno insomma i diretti interessati a fornire novità riguardo al loro stato di salute, proprio come erano stati loro a comunicare la positività al Coronavirus ormai più di un mese fa.

"Il mio ultimo tampone era negativo ma finché non avremo la certezza, non diremo nulla. Siamo proprio come tutte le altre persone".