Oriali saluta l'Inter: "Resta casa mia. Io e Lukaku via? Rispetto le decisioni del club"

L'ex calciatore e dirigente, Lele Oriali, ha parlato a Sport Mediaset dopo l'addio all'Inter: Conte ha riportato l'Inter ai livelli che le competono".

Si è conclusa cinque giorni fa la lunga storia d'amore tra l'Inter e Gabriele Oriali Una favola durata ben 55 anni, quando per la prima volta entrò nello stadio di Rogoredo, che ospitava il settore giovanile nerazzurro.

Oriali guarda avanti dopo l'addio sofferto all'Inter. L'ex calciatore lascia i nerazzurri dopo il settimo scudetto conquistato - due da calciatore e cinque da dirigente accanto a Mancini, Mourinho e Conte - con dispiacere.

L'ormai ex dirigente nerazzurro ha parlato per la prima volta ai microfoni di Sport Mediaset dopo la separazione con la società di viale della Liberazione.

"Ovviamente sono dispiaciuto. Come può essere dispiaciuto chi deve continuare il suo percorso senza un'entità rimasta per tanti anni al suo fianco. Ma ciò che è accaduto mi ha fatto capire - se ancora ne avessi bisogno - che c'è tanta gente che mi ha voluto e mi vuole bene. Lo striscione esposto sabato allo stadio e i cori a me rivolti resteranno sempre dentro di me. Perciò voglio ringraziare tutti i tifosi che in questi anni mi hanno sostenuto anche con attestati di stima che valgono più di una grande vittoria. E poi, sia chiaro per tutti: l'Inter è e sarà sempre casa mia".

Dopo l'addio sono arrivate anche le parole del vice presidente Javier Zanetti.

"A lui va un ringraziamento speciale per ciò che ha detto. Lui sa benissimo quanto abbiamo lavorato per il raggiungimento dello scudetto che i tifosi aspettavano da undici anni. È stato un grandissimo successo al quale hanno contribuito in molti, a partire da Antonio Conte che ha saputo riportare l'Inter ai livelli che le competono".

Secondo molti, la fine del rapporto tra l'Inter e Oriali è stata causata proprio dal grande rapporto con Antonio Conte.

"È una domanda che non mi pongo. Mi limito a rispettare la decisione presa dalla società. Che ha tutto il diritto di scegliersi i suoi collaboratori".

Più forte la delusione per l'addio all'Inter o la gioia per la vittoria di Euro 2020? Oriali spiega il suo pensiero.

"Non amo fare classifiche. Dico solo che questo è stato per me un anno indimenticabile culminato con la vittoria agli Europei grazie ad un gruppo coeso e vincente, con un forte senso di appartenenza, che ha reso orgoglioso il nostro Paese. Merito di questo successo va in gran parte a Roberto Mancini e a tutto il suo staff".

Spazio anche all'addio di Romelu Lukaku, tornato al Chelsea per 115 milioni di euro.

"Come dicevo prima, rispetto le decisioni della società. A Lukaku, che è un ragazzo d'oro, mi limito ad augurare tutto il bene possibile".

L'Inter di Simone Inzaghi è partita nel migliore dei modi, con il 4-0 a San Siro contro il Genoa.