Orgoglio Sarri: dal quasi esonero a Champions diretta e finale di Europa League

Sarri porta il Chelsea in finale di Europa League e ribadisce il suo amore per il calcio inglese: "Giocare così tante partite mi arrapa".

La serata del definitivo riscatto. Battuto l' Francoforte ai calci di rigore, Maurizio Sarri vola in finale di con il suo , potendo così continuare a coltivare il sogno di conquistare la sua prima coppa europea.

L'ex tecnico del è diventato anche il primo allenatore italiano a raggiungere la finale della moderna Europa League, dato che l'ultimo in grado di giocarsi fino all'atto finale la vecchia Coppa UEFA fu Alberto Malesani nella stagione 1998/99, quando il suo riuscì a laurearsi campione battendo per 3-0 l'Olympique .

Oltre che un traguardo importante dal punto di vista statistico, quello raggiunto da Sarri è anche un grande riscatto personale. Messo in dubbio a più riprese nel corso della stagione, quando il Chelsea non riusciva a ottenere grandi risultati in avvio di 2019, il tecnico toscano è invece riuscito a riportare in alto i Blues, superando ogni voce di un possibile esonero.

1 - Maurizio #Sarri è il primo allenatore italiano a raggiungere la finale della moderna Europa League, l'ultimo a riuscirci in Coppa UEFA nel 1998/99 fu Malesani. Tricolore. — OptaPaolo (@OptaPaolo) May 9, 2019

Attualmente al terzo posto in classifica in Premier League, il Chelsea lo scorso weekend ha infatti ritrovato la matematica qualificazione alla prossima , competizione che tornerà a disputare dopo un anno di assenza.

Ora è arrivata anche la qualificazione alla finale di Europa League contro l' , in un derby tutto londinese che a Baku promette grande spettaccolo. Un doppio colpo che proietta una luce del tutto diversa sulla prima stagione di Maurizio Sarri oltremanica.

Il tecnico toscano ha poi commentato ai microfoni di 'Sky Sport' il successo di questa sera a Stamford Bridge.

"Era palese che sarebbe stata una partita difficile. Loro sono una squadra dinamica e pericolosa. Abbiamo finito la benzina nel secondo tempo e siamo stati un po' più bravi nei supplementari. Per noi in panchina è stata una partita sofferta, fuori sarà stata bellissima. In Coppa di Lega noi abbiamo buttato fuori e , le due finaliste della Champions League, e abbiamo incontrato il in finale. Questo dimostra il livello che ha raggiunto il calcio inglese. Sono sicuro che se si eliminasse una coppa nazionale le squadre sarebbero ancora più competitive perchè comunque con tutte queste partite si rischia di finire la benzina. In ti scontri con un mondo abbastanza diverso dal nostro. In certe cose, per rispetto, è meglio mollare anche qualcosa".

Contiuando a parlare di cosa significhi allenare una squadra inglese, Sarri ha infine dato anche un'anticipazione sul proprio futuro.