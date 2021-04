Affiliato all'ISIS, organizzava attentati in Kurdistan: arrestato l'iracheno Hussein

Firas Hassan Hammoudi Hussein, ex calciatore del Khabat Club, è stato arrestato dopo aver confessato il suo coinvolgimento nell'organizzazione.

Vite parallele. Il calciatore iracheno ​Firas Hassan Hammoudi Hussein è stato arrestato dal consiglio di sicurezza del Kurdistan, dopo aver confessato la sua attiva partecipazione all'interno di una cellula terroristica che organizzava attentati ad Erbil, la capitale del Kurdistan.

Un passato recente da attaccante del Khabat Club, sfociato in un trasferimento in Turchia dove Firas ha avuto modo di avvicinarsi, sensibilmente, ad una realtà come quella dell'ISIS.

"Firas è stato un giocatore del nostro club per molto tempo ed era l’unico arabo. Se la cavava, era un ottimo attaccante - ha dichiarato il presidente del club iracheno Kahar al quotidiano curdo Rudaw - Ma quando l’Isis ha conquistato Mosul, ci ha lasciato, facendo ritorno solo qualche tempo dopo".

Firas, infatti, ha ammesso di essersi unito all'ISIS dopo che i seguaci dell'emiro Al-Baghdadi avevano preso il controllo di Mosul. A quel punto, senza troppe remore, porta chiusa in faccia ad una carriera da calciatore comunque di buon livello e spazio ad una nuova vita diametralmente opposta, dai risvolti decisamente più oscuri.

Una storia triste. Una realtà allarmante. Di calcio, qui, non c'è proprio nulla.