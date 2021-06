Ore decisive per la Salernitana: Lotito deve cedere il club entro oggi

Scatta il conto alla rovescia per il futuro della Salernitana. Deve essere annunciata entro la mezzanotte la cessione del club.

Sono ore importanti queste per il futuro della Salernitana. Entro la mezzanotte infatti, dovrà essere comunicata alla Federcalcio la cessione del club.

Come è noto a detenere attualmente la proprietà della società campana, che lo scorso 10 maggio ha festeggiato il ritorno in Serie A, sono Enrico Lotito e Marco Mezzaroma, ovvero il figlio e il cognato del presidente della Lazio Claudio Lotito, e le norme vietano che in uno stesso campionato possano esserci squadre controllate tanto da un medesimo soggetto, quanto tra persone tra loro legate da parentela.

“Un soggetto ha una posizione di controllo di una società o associazione sportiva quando allo stesso, ai suoi parenti o affini entro il quarto grado sono riconducibili, anche indirettamente, la maggioranza dei voti di organi decisionali ovvero un’influenza dominante in ragione di partecipazioni particolarmente qualificate o di particolari vincoli contrattuali”.

I termini entro i quali cedere il controllo della Salernitana scadranno al termine della giornata, ma al momento non sono state comunicate novità di sorta in merito.

Come riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, negli ultimi giorni si è profilata l’opzione di un trust, ovvero un soggetto terzo indipendente, che avrà il comporto di rappresentare il club in Lega e di organizzare la vendita dello stesso in un arco di sei mesi di tempo.

Quello che è certo è che va risolto il problema della ‘multiproprietà’ e dovranno essere le prossime ore a dire quale sarà la strada intrapresa.