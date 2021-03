Ora è ufficiale: Iachini torna sulla panchina della Fiorentina

Dopo le dimissioni di Prandelli, il club ha optato per il ritorno di Iachini. Aveva già allenato la squadra fino a novembre.

Ora è ufficiale. Il posto del dimissionario Cesare Prandelli sulla panchina della Fiorentina viene preso da Giuseppe Iachini, che a inizio novembre era stato esonerato proprio per il ritorno dell'allenatore bresciano.

La notizia, già nell'aria da ieri, è stata confermata dalla società con un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale.

"ACF Fiorentina comunica di aver affidato la guida tecnica della Prima Squadra a Beppe Iachini.

Il tecnico dirigerà il suo primo allenamento al Centro Sportivo Davide Astori e riprenderà contatto con la squadra nella mattinata di oggi, mercoledì 24 marzo 2021".

📃 | Beppe Iachini torna alla guida della Fiorentina



Il tecnico dirigerà l' allenamento al C.S. Astori e riprenderà contatto con la squadra questa mattina#ForzaViola 💜 #Fiorentina pic.twitter.com/1TbjVTtRLs — ACF Fiorentina (@acffiorentina) March 24, 2021

Iachini aveva preso in mano la squadra nel gennaio 2020 sostituendo Vincenzo Montella, guadagnandosi poi la conferma per la stagione successiva, quella in corso.

12 vittorie, 10 pareggi e 8 sconfitte il bilancio sulla panchina viola. Ora il ritorno per condurre la squadra verso l'obiettivo salvezza.