Calciomercato all'estero: a che ora chiude in Bundesliga, Liga, Ligue 1 e Premier League

Martedì 31 agosto alle 20 si chiude il mercato in Italia e non solo: ultimo giorno di trattative anche in Francia, Germania, Inghilterra e Spagna.

Nella giornata di martedì 31 agosto si chiude ufficialmente la sessione estiva dedicata al calciomercato. A disposizione delle società, rimangono a disposizione soltanto le ultime ore per definire le rispettive rose che affronteranno la stagione 2021-2022. In Italia si chiudono i battenti alle ore 20, ma anche per quanto riguarda i principali campionati esteri siamo ormai ad un passo dalla deadline. A CHE ORA CHIUDE IL MERCATO IN BUNDESLIGA Tra i principali campionati europei, sarà quello tedesco il primo a decretare la conclusione del mercato. La finestra estiva per le squadre tedesche si chiude, infatti, alle ore 18. A CHE ORA CHIUDE IL MERCATO IN LIGA Ultime, frenetiche, ore di trattative anche in Spagna. Il mercato dedicato alle squadre della Liga si chiuderà ufficialmente a mezzanotte. A CHE ORA CHIUDE IL MERCATO IN LIGUE 1 Dopo l'approdo di Lionel Messi al PSG - il colpo più altisonante dell'intera estate - la sessione estiva dedicata alle squadre della massima serie francese volge al termine: la deadline è fissata per mezzanotte. A CHE ORA CHIUDE IL MERCATO IN PREMIER LEAGUE Volge al termine anche la sessione estiva di mercato riservata alle squadre inglesi: dopo i 'botti' di Grealish al Manchester City - e Cristiano Ronaldo al Manchester United insieme a Jadon Sancho - i club britannici hanno tempo fino a mezzanotte per definire le ultime trattative.