Operazione riscatto per Pessina: con l'Italia vuole tornare a brillare

In Nazionale il centrocampista ha l'occasione di riprendersi la scena dopo una stagione non al top: il 25enne protagonista tra campo e mercato.

Lo straordinario palcoscenico dello stadio 'Molineux' di Wolverhampton. La maglia della Nazionale addosso. L'Inghilterra di fronte in una sfida ufficiale. Le motivazioni non possono certamente mancare in una serata come quella che Matteo Pessina si appresta a vivere da protagonista. Il centrocampista dell'Atalanta è tra i papabili candidati a una maglia da titolare in vista della gara valida per il terzo turno della Nations League.

90 minuti che hanno un peso specifico ancor più elevato se si considera il momento poco brillante che il centrocampista classe 1997 sta vivendo. Pessina è reduce da una stagione non ad altissimo livello, in cui - complice l'annata al di sotto delle premesse di inizio annata della squadra di Gasperini - non è riuscito ad esprimersi al meglio con la maglia dell'Atalanta.

Lo 'score' finale recita appena due goal e un assist in 37 presenze tra Serie A, Champions League, Europa League e Coppa Italia. Un rendimento in termini di finalizzazione di minutaggio al di sotto delle aspettative per il calciatore monzese, che nella sfida contro la 'Nazionale dei Tre Leoni' vuole tornare a dimostrare tutto il suo valore.

Con la maglia degli 'Azzurri' appena un anno fa Pessina è stato protagonista in occasione degli Europei vinti dalla squadra di Roberto Mancini, il commissario tecnico che lo ha fatto esordire in Nazionale e continua a dargli fiducia. Il classe 1997 ha realizzato due reti dal peso specifico elevato in occasione della rassegna continentale: prima ha steso il Galles nell'ultima gara della fase a gironi e poi ha realizzato il 2-0 nei tempi supplementari degli ottavi di finale contro l'Austria.

L'articolo prosegue qui sotto

In Nazionale, Pessina ha confermato una buona dote realizzativa che spera di rispolverare questa sera allo stadio 'Molineux' di Wolverhampton. Il centrocampista lombardo vuole tornare ad essere protagonista e dimostrare di essere quello che ha incantato tra Atalanta e Nazionale, in attesa di conoscere il proprio destino.

Per il 25enne si prospetta un'estate al centro del mercato. Nonostante un contratto lungo con l'Atalanta (scadenza 2025), Pessina potrebbe tornare a casa e vestire nuovamente la maglia del Monza. Sulla lista della spesa del club di Silvio Berlusconi c'è anche il nome del calciatore brianzolo, che potrebbe decidere di tornare a vestire la maglia della società della sua città, già indossata nell'annata 2014/2015.

Prima, però, c'è la Nazionale e un'opportunità in mondovisione da non lasciarsi scappare per lasciarsi alle spalle le difficoltà dell'ultimo periodo e riportare indietro di poco più di un anno le lancette, quando fu decisivo nel percorso verso il trionfo di Wembley, proprio in Inghilterra.