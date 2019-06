Operazione Nostalgia Stars - La Liga Legends: presentata la maglia azzurra firmata Erreà

In vista della sfida tra le leggende del campionato italiano e quelle del campionato spagnolo, ecco la divisa azzurra: Beretta e Plasmon gli sponsor.

Le vecchie glorie del campionato italiano da una parte, le leggende del campionato spagnolo dall'altra: sabato 6 luglio, all'Orogel Stadium Dino Manuzzi di Cesena, andrà in scena la sfida tra "Operazione Nostalgia Stars" e "La Legends".

L'evento, presentato in occasione di una conferenza stampa tenutasi il 13 giugno, metterà di fronte tantissimi protagonisti del calcio di qualche anno fa. La Liga presenterà - tra gli altri - calciatori del calibro di Fernando Hierro, Predrag Mijatovic, Fernando Morientes, Gianluca Zambrotta e Julio Baptista, la selezione di "Operazione Nostalgia", invece, potrà contare su Edgar Davids, Serginho, Aldair, Alvaro Recoba e Alessandro Del Piero.

In vista del match, è stata oggi presentata la divisa che sarà indossata dalla selezione di "Operazione Nostalgia Stars": le maglie, brandizzate Erreà, saranno di colore blu - per richiamare appunto i colori della Nazionale italiana - avranno uno scollo a V e dei rombi che riprenderanno i loghi Erreà intersecati in azzurro sulle maniche.

"Per noi è motivo di grande soddisfazione poterci legare ad un brand come Erreà - ha dichiarato il founder di Operazione Nostalgia, Andrea Bini - La partita vedrà in campo assolute leggende mondiali e per noi era importante vestirle con divise di estrema qualità. Siamo soprattutto orgogliosi di avere sulla nostra divisa due brand conosciuti in tutto il mondo come Salumificio Fratelli Beretta e Plasmon dei Grandi".

L'articolo prosegue qui sotto

Salumificio Fratelli Beretta ha da subito deciso di legarsi ai valori positivi che l'evento racchiude in sé: unità, condivisone e lealtà. Fratelli Beretta è un marchio storicamente legato al mondo del calcio con importanti partnership sia in che B, nonché all’estero.

Plasmon dei Grandi, con il suo biscotto dedicato agli adulti e al gusto di riscoprirsi bambini, è a sua volta sponsor perfettamente in linea con l’iniziativa. L’approccio vintage e affettivo verso un passato di miti e leggende come quelle calcistiche sposa quello di un prodotto che ha caratterizzato l’infanzia di molti e che ora si presenta ai consumatori in una versione pensata ad hoc per gli adulti, capace di far rivivere la spensieratezza dell’infanzia.

Il calcio d'inizio del match è previsto per le ore 20, ma già dalle 17 all'interno dello stadio sarà allestito un villaggio con giochi e attività.