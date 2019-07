Operazione Nostalgia Stars e LaLiga Legends: dove vederla

Le leggende del campionato italiano sfideranno quelle della Liga: la sfida, in programma sabato 6 luglio a Cesena, in diretta esclusiva su DAZN.

Le stelle del calcio italiano contro le leggende della : sabato 6 luglio, allo stadio 'Orogel Dino Manuzzi' di Cesena, andrà in scena la sfida tra due compagini ricche di ex calciatori che hanno fatto la storia di questo sport.

Guarda la sfida tra Operazione Nostalgia Stars e LaLiga Legeds in esclusiva su DAZN

In occasione del raduno annuale organizzato da 'Operazione Nostalgia', stavolta la selezione degli ex calciatori italiani sfiderà una selezione di campioni della Liga.



In campo ci saranno tantissimi campioni del Mondo (dagli 'italiani' Del Piero, Zaccardo, Grosso e Zambrotta (quest'ultimo giocherà però nel team della Liga), al brasiliano Aldair, passando per lo spagnolo Capdevila, ma anche tantissime stelle: dall'ex bomber del Fernando Morientes all'ex Gaizka Mendieta.

Ci saranno poi delle autentiche leggende del calcio: il 'Chino' Recoba, Fernando Hierro, Predrag Mijatovic, Edgar Davids, Sebastian Frey e tantissimi altri campionissimi.

QUANDO SI GIOCA OPERAZIONE NOSTALGIA STARS-LALIGA LEGENDS

Operzione Nostalgia Stars-LaLiga Legends si disputerà sabato 6 luglio allo stadio "Orogel Dino Manuzzi" di Cesena. Il calcio d'inizio è fissato per le 21, ma sin dalle 17 saranno aperti i cancelli e sarà allestito un villaggio all’interno dello stadio, con giochi e attività. Nel villaggio sarà possibile interagire con alcuni dei protagonisti della partita.

DOVE VEDERE OPERAZIONE NOSTALGIA STARS-LALIGA LEGENDS IN TV E STREAMING

La sfida tra Operazione Nostalgia Stars e LaLiga Legends sarà visibile in diretta ed esclusiva su DAZN . La gara sarà visibile anche "on demand".

L'articolo prosegue qui sotto

Sarà inoltre possibile assistere al match su pc, smartphone e tablet grazie al sito ufficiale e all'app dedicata di DAZN.

I CONVOCATI DI OPERAZIONE NOSTALGIA STARS-LALIGA LEGENDS

OPERAZIONE NOSTALGIA STARS: Frey, Ballotta, Rossi; Grosso, Aldair, Serginho, Colonnese, Terlizzi, Zaccardo, Colonnello, Viali; Fuser, Bressan, Marcolin, B. Carbone, Fiore, Davids, Tommasi, Altomare, Valtolina; Del Piero, Recoba, Chevanton, Hubner

LA LIGA LEGENDS: Cesar, Contreras; Ivan Campo, Edmilson, Zambrotta, Fernando Sanz, Coco, Capdevila, Hierro, Albelda, De La Red, Karembeu, Mendieta, Senna, Luis Garcia, Amavisca; Morientes, Mijatovic, Julio Baptista