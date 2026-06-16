Operazione Nostalgia cambia nome e diventa ON Sport: Max Tonetto nuovo socio

Operazione Nostalgia evolve in ON Sport con un nuovo assetto societario che vede l'ingresso di T Max di Max Tonetto e l’uscita di altri soci di minoranza. Max Tonetto si aggiunge quindi come socio ad Andrea Bini e a Caffeina, entrata in società nel 2019.

"Il nuovo gruppo e il nuovo assetto sono il culmine di un percorso di riassetto che ho intrapreso da gennaio 2024 con la nomina ad Amministratore Unico di Operazione Nostalgia. Grazie al supporto e alla disponibilità di tutti gli ex soci, operativi fino al termine del 2023, ho potuto lavorare focalizzato sul rendere ON sempre più importante nella creazione di legami autentici e di emozioni reali. L’ingresso di Max Tonetto e la rinnovata fiducia di Caffeina sono l’energia che ci permetterà di scalare ON in Italia e all’estero con numerosi progetti a cui stiamo lavorando da tempo", afferma Andrea Bini, Founder & Ceo ON Sport.

Tra i recenti successi del nuovo gruppo di lavoro si contano i Raduni ON di Parma in collaborazione con la Lega Serie A e i raduni di Vicenza e Reggio Calabria con la partecipazione di Gianni Infantino e il patrocinio della Fifa.

Una grande novità è stata inoltre rappresentata dal primo raduno indoor tenutosi a Roma lo scorso 28 marzo: nel palcoscenico del Palazzo dello Sport sono scese in campo le selezioni di giocatori italiani, Europa e Resto del Mondo, tre compagini impegnate in un triangolare con oltre 25 leggende del calcio capitanate da Francesco Totti, Javier Zanetti e Zvonimir Boban, che hanno giocato di fronte a oltre 10.000 spettatori con record di sold-out della struttura. L’evento rappresenta il primo step strategico della nuova struttura societaria, già al lavoro per intraprendere un percorso internazionale scalabile che mira a portare questo format anche all’estero dove la passione per il nostro calcio anni ‘90 e primi 2000 non conosce confini.

Le cinque unit di ON Sport

- ON Sport è una holding strutturata su quattro divisioni, ciascuna con un perimetro operativo definito e sinergico.

- ON Media, che gestisce la comunicazione alla community via social media, darà vita ad un nuovo sito. Sarà lanciata un’app e prenderà vita un podcast.

- ON Events organizza i raduni che hanno portato oltre 140.000 spettatori negli stadi di sette città italiane, fino al debutto indoor al Palazzo dello Sport di Roma nel marzo 2026.

- ON Football Club è una squadra di calcio che partirà da un campionato dilettantistico, con un modello che coinvolgerà direttamente i tifosi e che inizierà la sua avventura da luglio 2027.

- ON Legends gestisce talenti e leggende sportive per attività di activation e co-marketing con i brand.

La presenza di Caffeina, creative company fondata nel 2012 con oltre 230 professionisti tra Parma, Milano e Roma, porta nel gruppo competenze di strategia, design e comunicazione integrata, con la capacità di offrire a brand leader esperienze di marca uniche.

"ON potenzialmente è la squadra con più tifosi in Italia dopo la Nazionale. Dalla sua nascita, ON lavora per difendere e coltivare l’amore per i valori dello sport e del calcio. Le persone lo riconoscono e ci supportano con la loro presenza e passione ogni volta che ON offre loro valore. Un valore di cui i meriti sono di Andrea Bini e della visione che ha portato avanti negli anni. ON oggi è un partner affidabile per brand come Lego, Adidas, Frecciarossa, Roadhouse, per costruire emozioni durature e legami con i milioni di Italiani che ci seguono. Per questo va fatto un plauso non solo ad Andrea, ma anche al team che ha sviluppato ON negli ultimi 12 mesi: Nives Aurino, Gianfranco Pastore, Veronica Bon e Nicole Tonetto che guidano una squadra capace di compiere imprese straordinarie", commenta Tiziano Tassi, Founder & Managing Partner Caffeina e Partner ON Sport.

Max Tonetto aggiunge al progetto ON Sport l’esperienza maturata nelle oltre 500 presenze in carriera da professionista tra Serie A e Champions League, oltre alla capacità imprenditoriale maturata in ambito sportivo. La stessa con la quale supporta, sin dagli albori, il percorso di Operazione Nostalgia.

“Credo moltissimo nei valori dello sport e reputo un valore straordinario il sentimento popolare che il calcio è in grado di alimentare. Per questo sono rimasto affascinato dal progetto di Operazione Nostalgia e ho cercato, sin dal principio, di offrire il mio contributo. Il legame con Andrea nasce da questa connessione naturale, dal tentativo di fare impresa puntando ai valori emozionali più che a quelli prettamente economici. Il successo che ne è scaturito fa capire che la strada intrapresa è quella giusta, ma il viaggio, seppur iniziato oltre 10 anni fa, è appena iniziato. La visione d’insieme che ne è scaturita, ha portato ad allargare non solo la fan base, ma anche il gruppo di lavoro che, nel corso degli ultimi anni, ha contribuito al successo su scala nazionale e internazionale. Una squadra di professionisti in grado di far coesistere emozioni e business, allargando il campo a un progetto ancora più ambizioso. In quest’ottica si inquadra lo sviluppo di ON Sport”, dice proprio Max Tonetto, Founder T Max e Partner ON Sport.