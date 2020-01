Operazione al ginocchio per Zaniolo: inizia il lungo recupero

Il giovane centrocampista della Roma ha subito la rottura del crociato e dovrà saltare il resto della stagione: speranze per l'Europeo.

Inizia oggi il lungo cammino di recupero per Nicolò Zaniolo. Il centrocampista della ha come noto rimediato la rottura del crociato - alla pari di Demiral - nella gara contro la e dovrà saltare il resto della stagione, e forse anche il prossimo Europeo con la Nazionale azzurra.

Un duro colpo per i tifosi della Roma, per Mancini e sopratutto per un ragazzo in grande ascesa che verrà operato nella giornata odierna per poi cominciare il lento recupero. Migliaia di messaggi di vicinanza sui social per l'ex giocatore dell' , tra cui proprio quello della sua vecchia società.

A Villa Stuart, luogo dell'operazione di Zaniolo, è arrivato anche Zappacosta per stare vicino al compagno di squadra. Nella serata di ieri invece il classe '99 è stato raggiunto dal capitano della Roma, Florenzi, che in passato ha dovuto fare i conti con lo stesso tipo di infortunio.

Zaniolo è arrivato alla clinica alle 9, così da effettuare la preparazione in vista dell'operazione prevista per il pomeriggio. Tra l'altro l'operazione al crociato sarà la 19esima per un giocatore della Roma negli ultimi sei anni, un dato veramente assurdo.

La madre ha svelato come Zaniolo voglia provare in tutti i modi a giocare l'Europeo: