Operación Oikos nuovi arresti: in manette Atienza del Real Saragozza

Nuovi sviluppi dalla seconda fase dell’operazione Oikos. Nelle scorse ore è stato arrestato il difensore del Real Saragozza, Francisco Atienza.

L’operazione Oikos, l’inchiesta sulle scommesse che nei mesi scorsi ha travolto il calcio spagnolo, continua a regalare sviluppi importanti.

Segui la Liga in diretta streaming su DAZN

Secondo quanto riportato da AS infatti, nelle scorse ore il difensore del Real Saragozza, Francisco Javier Atienza Valverde, è stato tratto in arresto a seguito delle indagini sullo scandalo legato a corruzione in ambito sportivo e ad alterazione dei risultati di diverse partite.

‘Pichu’ Atienza è stato arrestato mentre si trovava nella sua abitazione ed il Real Saragozza è stato informato della cosa poco prima che iniziasse la seduta di allenamento. Il club iberico, ha pubblicato una nota relativa alla situazione del difensore che nel corso dell’estate è arrivato dal Numancia e che attualmente è infortunato al ginocchio.

“In relazioni alle indagini aperte a carico di calciatore Francisco Javier ‘Pichu’ Atienza, il Real Saragozza vuole trasmettere il suo sostegno al giocatore e ripone in lui la sua fiducia, richiedendo al contempo l’indispensabile presunzione di innocenza. Il Real Saragozza esprime allo stesso tempo il suo rispetto per le azioni della giustizia e per tutti gli interventi e le iniziative che essa deve realizzare”.

Come molti dei giocatori coinvolti nell’Operación Oikos, anche ‘Pichu’ Atienza in passato ha vesto la maglid dell’ , club che più di qualunque altro è stato chiamato in causa negli ultimi mesi, anche se il periodo vissuto con gli Azulgranas non dovrebbe coincidere con quello di molti di coloro già tratti in arresto in passato.

Nella prima fase dell’operazione era stati già arrestati Samu Saiz, Inigo Lopez, Austin Lasaosa e Juan Carlos Galindo, oltre a Carlos Aranda e Raul Bravo che sono considerati i veri leader dell’organizzazione. Secondo quanto riportato da Marca, non è escluso che nelle prossime ore possano esserci nuovi fermi.