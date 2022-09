Inghilterra, Danimarca, Olanda, Belgio e altre nazionali aderiscono alla campagna contro le discriminazioni: porteranno la fascia anche a Qatar 2022.

Al Mondiale di Qatar 2022 e nelle prossime partite di Nations League, i capitani di 10 nazionali europee indosseranno una fascia speciale. Una presa di posizione contro la discriminazione e la diversità, in favore dell'inclusione.

La campagna “OneLove” è stata promossa dall’Olanda e coinvolge Germania, Inghilterra, Francia, Belgio, Norvegia, Svezia, Svizzera, Galles e Danimarca. I capitani di queste selezioni porteranno al braccio una fascia con un cuore arcobaleno, il numero 1 e la scritta “love”.

A farsi prototori di tale messaggio giocatori del calibro di Manuel Neuer, Gareth Bale, Eden Hazard, Simon Kjaer, Virgil van Dijk, Hugo Lloris.

"L'amore per il calcio ci unisce tutti - ha sottolineato Neuer al sito della federazione tedesca - Non importa da dove veniamo, che aspetto abbiamo o chi amiamo. Il calcio è per tutti. E il calcio deve essere a disposizione di tutti coloro che si sentono discriminati ed esclusi, ovunque nel mondo. Sono orgoglioso di inviare questo messaggio insieme ai miei compagni capitani di altre nazioni, perché ognuno di noi conta".

Le fasce faranno il loro esordio ufficiale nelle partite di Nations League in questo finale di settembre, ma soprattutto saranno indossate a novembre per i Mondiali.