O'Neill fuori dal tunnel: "Ho superato i problemi con l'alcol"

Fabian O'Neill rivede la luce. L'ex fantasista, che in carriera ha vestito anche le maglie di e , sembra aver finalmente superato i problemi con l'alcol degli ultimi anni.

In una lunga intervista concessa a 'La Gazzetta dello Sport' è lo stesso O'Neill ad annunciare la bella notizia.

"Ultimamente mi sento molto bene. Grazie a Dio sto lottando e ho superato i problemi con l’alcol. Dovrò essere per sempre riconoscente alla mia famiglia che nei momenti più difficili mi è stata accanto e mi ha dato la forza per combattere".

La carriera di O'Neill senza certi vizi peraltro poteva essere molto diversa, basti pensare che secondo Zidane proprio l'uruguaiano sia stato il giocatore più forte col quale abbia mai giocato.

"Ma per me l’unica cosa importante era l’uomo che stava dietro al calciatore. E in questo Daniele (Conti) e Zizou sono due fenomeni anche senza palla".