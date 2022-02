Onana in panchina per Benfica-Ajax: contro i lusitani tocca a Pasveer

L'Ajax fa visita al Benfica nella gara d'andata degli ottavi di finale di Champions League.

Tra i protagonisti della gara dell'Estádio da Luz, non ci sarà ovviamente André Onana. Il portiere camerunense, promesso sposo dell'Inter e destinato a vestire la maglia nerazzurra a partire dalla stagione 2022-2023, siederà in panchina nel primo atto che mette in palio i quarti della massima rassegna continentale.

Non di certo una novità in questa prima parte di stagione per il classe 1996, tornato in campo lo scorso novembre dopo la squalifica di un anno causa doping. In questo primo segmento di annata, infatti, Onana ha maturato soltanto due presenze: una nei gironi di Champions contro il Besiktas e una in coppa nazionale contro il Berendrecht.

I gradi di titolare della porta sono stati inizialmente affidati a Mark Stekelnburg, ma dopo il grave infortunio che ha chiuso anzitempo la stagione dell'ex portiere della Roma, è toccato a Remko Pasveer scalare le gerarchie all'interno del pacchetto portieri della formazione di Amsterdam.

Il classe 1983 è diventato a tutti gli effetti il numero 1 della porta dell'Ajax collezionando sin qui 28 presenze stagionali. E anche contro il Benfica toccherà a lui difendere la porta della squadra allenata da ten Hag.