Olympiakos-Milan, le formazioni ufficiali: Suso non ce la fa, gioca Castillejo

Le formazioni ufficiali di Olympiakos-Milan: Suso non recupera, Castillejo è titolare. Il match vale un posto nei sedicesimi di Europa League.

Olympiakos-Milan è il match decisivo per assegnare un posto ai sedicesimi di Europa League nel gruppo F. Queste le formazioni ufficiali della sfida di Atene:

Oltre 100 match di Serie A in esclusiva e tutta la Serie B: attiva ora il tuo mese gratis su DAZN

OLYMPIAKOS (4-2-3-1): José Sà; Elabdellaoui, Vukovic, Cisse, Koutris; Guilherme, Camara; Fetfatzidis, Fortounis, Podence; Guerrero.

MILAN (4-4-2): Reina; Calabria, Abate, Zapata, Rodriguez; Castillejo, Kessié, Bakayoko, Calhanoglu; Higuain, Cutrone.

4-2-31 per i greci, che giocano con una vera e propria punta come Guerrero, più il trio composto da Fetfatzidis, Fortounis e Podence alle sue spalle. Centrocampo a due con l'ex Udinese Guilherme e Camara, mentre in difesa Vukovic e Cissé compongono la coppia centrale, con Koutris e Torosidis terzini, davanti a José Sà.

Il Milan riparte dal proprio 4-4-2, ma senza Suso. Lo spagnolo non recupera nemmeno per la panchina e cede il posto a Castillejo, che va a destra con Calhanoglu a sinistra. In mezzo Kessié e Bakayoko, davanti Higuain e Cutrone. Difesa davanti a Reina obbligata, con Calabria, Abate, Zapata e Rodriguez.