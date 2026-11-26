Il Milan va sotto, rischia di affondare ma alla fine rimonta e batte 4-2 l'Olympiacos ad Atene restando in corsa per la qualificazione ai playoff di Europa League. Dopo un pessimo primo tempo, i rossoneri subiscono il raddoppio. A ribaltarla è Hutchinson, autore di un goal e due assist. Ancora a segno anche Cisse e Pulisic. La squadra di Amorim sale così a sei punti.
La formazione di casa parte meglio con Gelson Martins tra i più pericolosi, ma il suo primo tiro viene murato da Moreira. Poco dopo invece si deve impegnare Mike Maignan per mandare la sua conclusione in corner.
E da corner intorno alla mezz'ora arriva il vantaggio dell'Olympiacos: a segno l'ex Inter Pirola, che stacca indisturbato beffando un non del tutto incolpevole Maignan. A colpire il pallone per ultimo è proprio il francese.
Il Milan a quel punto prova a reagire col solito Cisse che supera il portiere avversario dopo un contrasto al limite dell'area e da terra calcia ma trova ancora Pirola, che salva sulla linea. Prima dell'intervallo il difensore potrebbe addirittura siglare una clamorosa doppietta però la sua conclusione finisce alta.
In avvio di ripresa Amorim inserisce subito Musah e soprattutto Pulisic, ma l'Olympiacos trova subito il raddoppio con Jota Silva che sfrutta al meglio un grave errore di De Winter.
Argomenti correlati
Sembra finita invece Hutchinson si accende improvvisamente e riapre tutto con una splendida azione personale, prima di servire l'assist per l'ennesimo goal di Cisse. La rimonta è completata da Pulisic: splendido il tiro al volo dell'americano sul secondo assist di serata dello scatenato Hutchinson. Nel recupero mette il timbro anche Moreira.
PAGELLE OLYMPIACOS-MILAN
Pirola (7) segna e salva un goal, Onyemaechi (4.5) travolto da Hutchinson, Freuler (6) regge un tempo, Jota Silva (7) ha qualità, Gelson Martins (6.5) tra i più pericolosi, Pedersen (6.5) ha gamba.
Maignan (5.5) colpevole sul primo goal, De Winter (4.5) in serata negativa, Tomori (6.5) entra bene, Estupinan (5) soffre, Moreira (6.5) mette il timbro sulla vittoria rossonera, Hutchinson spacca la difesa greca (8), Cisse (7) non si ferma più, gemma di Pulisic (7.5), Ramos (5.5) spento.
OLYMPIACOS (4-2-3-1): Ortega 5.5; Smajlovic 6, Retsos 5.5 (82' Toufakis 6), Pirola 7, Onyemaechi 4.5 (82' Tiknizyan 6); Freuler 6, Gustavo Sá 6; Pedersen 6.5 (67' Saliakas 6), Jota Silva 7, Gelson Martins 6.5 (72' Fortounis 6); Gonzalez 5.5 (67' Yaremchuk 6). All. Alguacil.
MILAN (4-2-3-1): Maignan 5.5; Gila 5.5, De Winter 4.5 (53' Tomori 6.5), Diawara 5.5 (67' Terracciano 6), Estupinan 5 (46' Musah 6.5); Jashari 6, Rabiot 6; Moreira 6.5, Hutchinson 8, Cisse 7 (85' Comotto sv); Ramos 5.5 (46' Pulisic 7.5). All. Amorim
TABELLINO OLYMPIACOS-MILAN
OLYMPIACOS-MILAN 2-4
Marcatori: 31' aut. Maignan, 49' Jota Silva, 56' Hutchinson, 63' Cisse, 71' Pulisic, 94' Moreira
OLYMPIACOS (4-2-3-1): Ortega 5.5; Smajlovic 6, Retsos 5.5 (82' Toufakis 6), Pirola 7, Onyemaechi 4.5 (82' Tiknizyan 6); Freuler 6, Gustavo Sá 6; Pedersen 6.5 (67' Saliakas 6), Jota Silva 7, Gelson Martins 6.5 (72' Fortounis 6); Gonzalez 5.5 (67' Yaremchuk 6). All. Alguacil.
MILAN (4-2-3-1): Maignan 5.5; Gila 5.5, De Winter 4.5 (53' Tomori 6.5), Diawara 5.5 (67' Terracciano 6), Estupinan 5 (46' Musah 6.5); Jashari 6, Rabiot 6; Moreira 6.5, Hutchinson 8, Cisse 7 (85' Comotto sv); Ramos 5.5 (46' Pulisic 7.5). All. Amorim
Arbitro: Kavanagh (Ing)
Ammoniti: De Winter, Jota Silva, Freuler, Diawara
Espulsi: Nessuno