Olympiacos-Milan, le pagelle: Castillejo distratto, Calhanoglu da dimenticare

Nel Milan si salva Bakayoko, ancora male Calhanoglu, serataccia per Castillejo. Nell'Olympiacos spiccano Fortounis e Podence.

OLYMPIAKOS

José Sà 6; Elabdellaoui 6,5, Vukovic 6,5, Cisse 6, Koutris 6,5; Guilherme 6,5, Camara 5,5 (79' Torosidis sv); Fetfatzidis 6,5 (69' Natcho 6), Fortounis 6,5, Podence 6,5 (85' Bouchalakis sv); Guerrero 5,5.

MILAN

REINA 6,5: Spaventa i tifosi rossoneri con un'uscita a vuoto nel primo tempo, poi prende le misure e gestisce bene sia i palloni alti che le conclusioni da fuori. Nella ripresa compie un autentico miracolo.

CALABRIA 5,5: Buona spinta sulla corsia di destra, puntuale nelle sovrapposizioni, soffre però quando viene puntato.

ABATE 6,5: Altra buona prestazione da centrale, puntuale nelle chiusure e preciso nei lanci lunghi per gli attaccanti. Non ha colpe sul rigore fischiato nel finale.

ZAPATA 6: Sfortunato in occasione dell'autorete, si riscatta subito dopo piazzando la rete che accorcia le distanze.

RODRIGUEZ 5,5: Qualche buona chiusura, va in affanno nei disimpegni sul pressing degli avversari. (85' HALILOVIC SV).

CASTILLEJO 5: Non riesce quasi mai a saltare il diretto avversario nell'uno contro uno, grave la distrazione che innesca la rete dell'Olympiacos su corner. Da quel momento in poi sbanda totalmente.

BAKAYOKO 6,5: Conferma un processo di crescita sempre più prezioso per questo Milan. Recupera una gran quantità di palloni e abbina interessanti strappi in avanti a supporto delle due punte. Distratto in occasione del primo goal subito dal Milan: unica macchia di una bella prestazione.

KESSIE 5,5: Solita grande generosità a metà campo, ma è meno lucido del solito con la palla al piede.

CALHANOGLU 5: Continua a fare grande fatica sull'out di sinistra, quasi mai nel vivo dell'azione e spesso in ritardo nei contrasti. Nella ripresa spreca una ghiotta ripartenza e sbaglia altri facili appoggi.

HIGUAIN 6: Gioca con più serenità al servizio dei compagni, il suo match vive di fiammate e nella ripresa sfiora il pari con una gran giocata. Manca però la zampata decisiva del campione.

CUTRONE 5,5: Consueta rabbia agonistica sui centrali avversari, sbaglia però qualche scelta in area per i compagni. (78' LAXALT SV).