OLYMPIACOS-ATALANTA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Olympiacos-Atalanta

Olympiacos-Atalanta Data: 24-02-2022

24-02-2022 Orario: 18.45

18.45 Canale tv: DAZN , Sky Sport Arena (204 del satellite), Sky Sport (253 del satellite)

(204 del satellite), (253 del satellite) Streaming: DAZN, Sky Go, NOW

Atalanta di scena al Pireo nella gara di ritorno contro l'Olympiacos: in palio l'accesso agli ottavi di finale di Europa League.

Dopo il ko di Firenze, i nerazzurri tornano a focalizzarsi sull'obiettivo Europa affrontando i greci nel loro fortino di casa.

Nella gara d'andata, giocata lo scorso 17 febbraio al Gewiss Stadium, i bergamaschi hanno sconfitto in rimonta la capolista del campionato greco: vantaggio ellenico con Soares, prima della doppietta lampo di Djimsiti nella ripresa che proietta la Dea in posizione di vantaggio in vista del secondo atto.

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere su Olympiacos-Atalanta: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming.

ORARIO OLYMPIACOS-ATALANTA

Olympiacos-Atalanta si giocherà allo Stadio 'Karaiskakis' giovedì 24 febbraio 2022. Il calcio d'inizio è stato programmato per le ore 18.45.

DOVE VEDERE OLYMPIACOS-ATALANTA IN TV

Il match di ritorno degli spareggi di Europa League tra Olympiacos e Atalanta verranno trasmessi in diretta su DAZN. Una volta sottoscritto l'abbonamento sarà possibile scaricare la relativa app su smart tv di ultima generazione. In alternativa basterà collegare il proprio televisore ad una console come PlayStation o Xbox, oppure attraverso dispositivi come Google Chromecast e Amazon Fire Stick.

La sfida dell'Atalanta in quel del Pireo verrà trasmessa anche su Sky: Sky Sport Arena (204 del satellite) e Sky Sport (canale 253 satellite).

OLYMPIACOS-ATALANTA IN DIRETTA STREAMING

I clienti DAZN potranno seguire la partita anche in diretta stremaing scaricando l'app su dispositivi mobili o collegandosi al sito ufficiale. Lo stesso procedimento potrà essere seguito anche dagli abbonati Sky, i quali potranno appoggiarsi al servizio Sky Go.

C'è poi l'alternativa NOW, il servizio streaming on demand di Sky: acquistando il pacchetto 'Sport', sarà possibile seguire il match selezionandolo dal palinsesto.

Tutte le emozioni di Olympiacos-Atalanta si potranno vivere in diretta anche su GOAL attraverso la consueta diretta testuale della partita.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

Su DAZN, Olympiacos-Atalanta verrà raccontata dalla voce di Edoardo Testoni, coadiuvato dal commento tecnico di Simone Tiribocchi. Sky, invece, non ha ancora comunicato i telecronisti del match.

PROBABILI FORMAZIONI OLYMPIACOS-ATALANTA

I greci puntano all'operazione rimonta e si affidano al tirdente composto da Soares con Masouras e Onyekuru ai lati. A centrocampo Aguibou Camara regista, mentre le mezzali saranno M'Vila e Reabciuk. In difesa, a protezione dei pali di Vaclik, linea a tre con Papastathopoulos, Manolas e Cissè.

Atalanta nuovamente con Boga falso nove. Tra le linee ci sarà Koopmeiners con Malinovskyi in vantaggio su Pasalic. A centrocampo de Roon e Freuler, mentre sulle corsie agiranno Maehle a destra e Pezzella a sinistra. In difesa largo a Toloi, Demiral e Djimsiti - gli ultimi due squalificati in campionato - a difesa della porta di Musso.

OLYMPIACOS (3-4-3): Vaclik; Papastathopoulos, Manolas, Cissè; Lala, M'Vila, A. Camara, Reabciuk; Masouras, Soares, Onyekuru. All. Pedro Martins.

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Toloi, Demiral, Djimsiti; Maehle, de Roon, Freuler, Pezzella; Koopmeiners, Malinovskyi; Boga. All. Gasperini.