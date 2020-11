Olivieri e l'esperienza con la Juve: "Avevo un grande rapporto con Douglas Costa"

L'attaccante attualmente in forza all'Empoli ricorda la scorsa stagione: "Una volta Sandro segnò e con Costa mi presero in giro per il fantacalcio".

Marco Olivieri quest'anno è tornato all' in Serie B, in prestito dalla , dopo aver trascorso la scorsa stagione con la prima squadra. Esordio in A, esordio in Champions, allenamenti coi campioni.

Intervistato da 'Tuttosport', il classe 1999 ha ricordato la stagione passata allenandosi con i bianconeri, con cui ha anche mosso i primi passi debuttando tra i grandi.

"Ronaldo è unico, ma in generale alla Juventus mi allenavo con il top del top d’ . Buffon, Chiellini, Dybala... In partitella la palla viaggiava ai duemila allora. Di Cristiano, al di là della qualità, mi hanno colpito i comportamenti: sempre il primo ad arrivare al campo. Qui mi chiedono tutti di CR7".

Olivieri ha anche raccontato di aver stretto un buon rapporto, tra gli altri, anche con Douglas Costa, che gli ha fatto i compliemnti dopo il suo goal contro la Reggina.

"Dopo il goal alla Reggina mi ha fatto piacere ricevere anche i complimenti di Douglas Costa, che mi ha mandato un messaggio via social. Avevo un buon rapporto con lui a . È uno che scherza con tutti. Vedere da vicino Douglas è fantastico: è velocissimo e con la palla fa quello che vuole".

Spazio anche per un aneddoto legato al fantacalcio, finito con le prese in giro anche di Douglas Costa e di Alex Sandro.