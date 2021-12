Olinga firma con il Rio Ave: per lui Eto'o fece causa alla Sampdoria

Fabrice Olinga è ufficialmente un nuovo giocatore del Rio Ave. L'attaccante classe 1996 riparte dunque dal Portogallo, meta dove provare a dare nuova linfa ad una carriera probabilmente mai sbocciata del tutto.

Nel curriculum del calciatore camerunense, infatti, si registra anche un'apparizione decisamente fugace nel nostro campionato.

L'articolo prosegue qui sotto

Nella fattispecie è la Sampdoria la società interessata alla questione. Per fare chiarezza, però, serve riavvolgere il nastro: nel gennaio del 2015 i blucerchiati acquistano Samuel Eto'o e tra gli argomenti messi sul tavolo per convincere l'ex stella di Barcellona e Inter c'è, appunto, il tesseramento di Olinga, cresciuto calcisticamente nella 'Samuel Eto'o Foundation'.

Essendo occupati tutti gli slot per gli extracomunitari, però, il club ligure opta per un prestito ai belgi del Mouscron, con promessa di ritorno alla base. Tuttavia Olinga a Genova non vi metterà più piede accendendo una dura contesa tra la Samp ed Eto'o, il quale aveva persino rinunciato a 400.000 euro di stipendio in cambio del tesseramento del proprio pupillo.

Da quel momento Olinga vestirà la maglia del Mouscron per sei stagioni, prima di chiudere il rapporto con il club la scorsa estate. Il resto è pura attualità e porta in dote una nuova chance chiamata Rio Ave.