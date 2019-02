Olimpico deserto, delusione Lazio: "Ci aspettavamo una tifoseria da 12esimo uomo"

Nonostante la gara di richiamo contro il Siviglia, il popolo della Lazio non ha riempito l'Olimpico: rammarico per Tare e la società.

Una squadra abitutata da anni a giocare l'Europa League, contro la leader della competizione. Di ogni tempo. Per approdare agli ottavi di finale, la Lazio di Inzaghi deve vedersela con il Siviglia, una delle tre-quattro squadre favorite per la vittoria finale. Un bel problema, ma a parlare sarà come sempre il campo.

Gara d'andata in quel dell'Olimpico per la Lazio, che si aspettava un Olimpico colmo per l'occasione. Invece aspettative ribaltate e appena 20.000 persone nell'impianto romano per il big match contro il Siviglia. Grande delusione per la società biancoceleste, che non ha certo usato giri di parole prima del match.

Igli Tare, direttore sportivo della Lazio, non ha nascosto il rammarico per un Olimpico per nulla riempito, ai microfoni di Sky:

"Mi aspettavo una tifoseria che facesse da 12° uomo. Ho visto una cosa molto brutta contro l'Eintracht, quando abbiamo giocato in minoranza in casa contro i tifosi tedeschi, ma stasera è ancora più brutto".

Dopo la mancata presenza contro l'Eintracht, anche contro il Siviglia la Lazio non sarà festeggiata da una larga fetta del suo popolo

"Roma è una piazza molto esigente, ma la presenza dei tifosi è fondamentale per noi e questa squadra merita una presenza maggiore di quella che ci sarà stasera. Ringrazio comunque chi è venuto".

Oltre il caso tifosi, Tare ha anche affrontato l'infortunio di Immobile, recuperto ma non ancora al meglio:

"Poteva esserci anche stasera ma non abbiamo voluto rischiarlo, nei prossimi giorni il programma sarà molto intenso. Per la partita di domenica contro il Genoa Immobile comunque ci sarà".

Tocca alla Lazio provare a vincere anche senza un Olimpico colmo di tifo biancocelesti: i 20.000 presenti proveranno a far dimenticare la mancata presenza del resto del suo popolo.