Olimpiadi Tokyo 2020, ufficiale la nuova data: si parte il 23 luglio 2021

Dopo il rinvio degli Europei arriva l'annuncio della nuova data per le Olimpiadi di Tokyo 2020, il Comitato Olimpico Internazionale ha comunicato che i giochi avranno inizio il 23 luglio 2021 a causa dell'emergenza Coronavirus che ha colpito lo sport mondiale.

Questo l'annuncio pubblicato sui canali social:

"Il Comitato Olimpico Internazionale, il Comitato Organizzativo di Tokyo 2020 e il governo giapponese hanno convenuto nuove date per i Giochi Olimpici di Tokyo 2020, che saranno celebrati dal 23 luglio all'8 agosto 2021 . Concordate anche le date per i Giochi Paralimpici, che saranno celebrati dal 24 agosto fino al 5 settembre 2021".

IOC, IPC, Tokyo 2020 Organising Committee and Tokyo Metropolitan Government announce new dates for the Olympic and Paralympic Games Tokyo 2020 https://t.co/QITtT5dcl8 pic.twitter.com/DHi4u74ZXa