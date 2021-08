Olimpiadi, Svezia-Canada femminile dove vederla: canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Si chiude il torneo femminile alle Olimpiadi di Tokyo 2020 con la finale: tutto su Svezia-Canada, da dove vederla in tv e streaming alle formazioni.

SVEZIA-CANADA FEMMINILE: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Svezia-Canada

Svezia-Canada Data: 6 agosto 2021

6 agosto 2021 Orario: 4.00

4.00 Canale tv: Eurosport - DAZN

Eurosport - DAZN Streaming: Discovery+

Il torneo di calcio femminile delle Olimpiadi di Tokyo 2020 giunge all'ultimo atto. Svezia e Canada si sfidano nella finale in programma proprio nella capitale del Giappone: in palio c'è la medaglia d'oro.

La nazionale scandinava è approdata all'atto finale dei Giochi Olimpici piegano l' Australia 1-0 in finale grazie al goal di Rolfo.

Nell'altra semifinale, le canadesi hanno superato di misura gli Stati Uniti grazie al guizzo vincente di Flaming al 74'.

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere sulla finale di calcio femminile delle Olimpiadi: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come poter assistere al match in diretta tv e streaming .

ORARIO FINALE SVEZIA-CANADA FEMMINILE

La sfida tra Svezia e Canada è in programma per venerdì 6 agosto, all'Olympic Stadium di Tokyo in Giappone. Il calcio d'inizio della sfida è previsto per le ore 11.00 locali, le 4 del mattino in Italia.

Sarà possibile seguire la finale di calcio femminile tra Svezia e Canada in tv su DAZN attraverso i canali Eurosport ed Eurosport 1.

Tutti gli appassionati che vorranno godersi l'ultimo atto del torneo di calcio femminile delle Olimpiadi di Tokyo 2020 potranno farlo sui dispositivi mobile attraverso Discovery+. Basterà avere l'abbonamento e fare login per seguire il match dal proprio smartphone, pc o tablet.

SVEZIA (4-2-3-1): Lindahl; Glas, Ilestedt, Bjorn, Eriksson; Angeldal, Seger; Jakobsson, Asllani, Rolfo; Blackstenius.

CANADA (4-4-2): Labbe; Lawrence, Chapman, Buchanan, Quinn; Scott, Sinclair, Gilles, Fleming; Beckie, Prince.