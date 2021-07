Con un 5-2 sulla Costa d'Avorio maturato ai tempi supplementari, la Spagna è la prima semifinalista delle Olimpiadi. Ok anche il Giappone.

Il torneo olimpico di calcio maschile entra nel vivo con il programma dei quarti di finale:

SPAGNA-COSTA D'AVORIO 5-2 [10' Bailly (C), 30' Dani Olmo (S), 90' + 1 Gradel (C), 90' + 3 Rafa Mir (S), 98' rig. Oyarzabal (S), 117', 120' + 1 Rafa Mir (S)]

La Spagna è la prima semifinalista delle Olimpiadi calcistiche maschile, dopo una vittoria sofferta ai tempi supplementari contro la Costa d'Avorio, in una gara segnata dai tanti errori difensivi. Sono gli Elefanti a portarsi in vantaggio nei primi minuti con Bailly, ma il talentuoso Dani Olmo pareggia per le Furie Rosse alla mezzora. I minuti finali sono roventi: Gradel firma il 2-1 nel recupero per gli africani, ma Rafa Mir pareggia due minuti dopo prima del fischio finale. Sul 2-2 si va ai tempi supplementari e qui le Furie rosse prendono il largo. A spezzare l'equilibrio è un calcio di rigore concesso per un fallo di mano e trasformato da Oyarzabal. Il punteggio resta sul 3-2 fino alla fine del secondo tempo supplementare, quando, con la Costa d'Avorio riversata in attacco alla ricerca del pareggio, la Spagna colpisce altre due volte con Rafa Mir, autore di una tripletta e mattatore del match. Niente da fare per il milanista Kessié, che vede svanire il sogno di una medaglia.

GIAPPONE-NUOVA ZELANDA 4-2 dcr

Prosegue il sogno del Giappone di conquistare una medaglia alle Olimpiadi di casa: la Nuova Zelanda resiste sullo 0-0 fino ai calci di rigore che non sorridono, complici gli errori di Cacace e Lewis. Non sbagliano, invece, Yoshida (autore del penalty decisivo) e compagni. In semifinale i nipponici sfideranno la Spagna.

BRASILE-EGITTO 1-0 [37' Matheus Cunha]

Massimo risultato col minimo sforzo per il Brasile che, grazie ad una rete realizzata da Matheus Cunha nel primo tempo su assist di Richarlison, supera l'Egitto e conquista il pass per le semifinali di Tokyo 2020. Novanta minuti in campo per capitan Dani Alves.

COREA DEL SUD-EGITTO (ore 13.00)

-