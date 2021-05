Olimpiadi, Mbappé inserito nella lista dei pre-convocati della Francia

Kylian Mbappé, dopo gli Europei, potrebbe partecipare anche alle Olimpiadi di Tokyo con la sua Francia, secondo 'L'Equipe'.

La sua stagione al momento conta qualcosa come 37 goal e 10 assist in 43 presenze complessive con il Paris Saint-Germain, in tutte le competizioni. Tra circa un mese Mbappé difenderà i colori della sua Francia agli Europei, ma la sua annata potrebbe non finire in quel momento.

Secondo quanto riportato da 'L'Equipe', infatti, il calciatore del PSG è stato inserito nella lista dei pre-convocati della Francia per le Olimpiadi di Tokyo della prossima estate, che inizialmente erano programmate per luglio 2020.

Il commissario tecnico della Francia Under 21, Sylvain Ripoll, che guiderà anche la nazionale olimpica, ha inserito Mbappé nella lista di 85 giocatori pre-convocati per le Olimpiadi, ovviamente questo lascia le porte aperte ma aumenta anche l'incertezza di vedere l'attaccante a Tokyo.

Il campione del mondo 2018 non ha mai nascosto che gli piacerebbe molto partecipare alla competizione. Ma una sua partecipazione si prospetta complicata: se la Francia dovesse arrivare in finale agli Europei, resterebbero solo 11 giorni prima dell'inizio delle Olimpiadi.

Per le Olimpiadi i club non sono obbligati a rilasciare i propri giocatori, non essendo una competizione FIFA. I 18 nomi definitivi per ogni nazionale e i quattro giocatori tenuti come riserve dovranno essere comunicati al CIO entro la fine di giugno.