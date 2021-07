Nella prima sfida del Gruppo D delle Olimpiadi, la Costa d'Avorio batte 2-1 l'Arabia Saudita trascinata da una prodezza di Franck Kessié.

C'è subito la firma di Franck Kessié alle Olimpiadi in Giappone. Il centrocampista del Milan ha siglato la rete che ha permesso alla Costa d'Avorio di superare col risultato di 2-1 l'Arabia Saudita e salire momentaneamente in testa al Gruppo D, in attesa della sfida tra Germania e Brasile.

Nel primo tempo, gli 'Elefanti' della Costa d'Avorio spezzano l'equilibrio grazie a un'autorete del difensore avversario Al Amri. La reazione dell'Arabia Saudita è immediata: a pochi secondi dall'intervallo arriva il pari con il goal realizzato da Al Dawsari.

A decidere il match proprio la rete di Franck Kessié, realizzata al 66'. Il calciatore del Milan riceve la sfera Diallo, si gira al limite dell'area - eludendo l'intervento di un avversario - e lascia partire una conclusione di sinistro che termina alle spalle del portiere avversario Al Rubaie.

Nella prossima sfida, in programma domenica 25 luglio, la Costa d'Avorio affronterà il Brasile, mentre l'Arabia Saudita se la vedrà con la Germania.

I GOAL E GLI HIGHLIGHTS