Olimpiadi, infortunio e mancato rinnovo: il Milan aspetta il vero Kessié

Quello che sta vivendo Franck Kessié è un inizio di stagione molto complicato. Il Milan non ha ancora ritrovato il suo centrocampista dominante.

E’ un day after amarissimo quello che si sta vivendo in casa Milan. La sconfitta patita in pieno recupero contro l’Atletico Madrid nella seconda giornata della fase a gironi di Champions League, è di quelle che lasciano dietro di sé un’enorme dose di delusione e che rischiano di compromettere l’intero cammino nella competizione.

A San Siro, i rossoneri sono stati certamente penalizzati dall’arbitraggio Cakir che, prima ha espulso Kessié poco prima della mezz’ora e poi ha assegnato al 93’ ai Colchoneros un rigore poi risultato decisivo per un fallo di mano di Kalulu, sbagliando completamente la lettura della dinamica dell’azione, visto che in precedenza a portarsi il pallone avanti con il braccio era stato Lemar.

Se la decisione sul penalty è del tutto errata, si può invece discutere sul doppio giallo inflitto a Kessié. Il centrocampista è stato prima ammonito al 15’ per una trattenuta su Llorente e poi al 29’ per un fallo da dietro sullo stesso giocatore spagnolo. Il secondo cartellino è parso a molti severo, tuttavia il mediano del Milan ha commesso un errore imperdonabile: un elemento della sua esperienza non avrebbe dovuto entrare in maniera così pericolosa.

Kessié, che prima dell’espulsione era ampiamente stato il peggiore tra i rossoneri in campo, anche contro l’Atletico Madrid ha insomma confermato di non vivere il migliore tra i momenti di forma. Sin qui in stagione ha giocato sei partite complessive (quattro di campionato e due di Champions) e in nessuna di esse è riuscito a fornire una prestazione all’altezza delle aspettative.

Il centrocampista dominante della scorsa annata è sin qui solo un ricordo e nei 335’ giocati fino a questo momento, poco si è intravisto del giocatore devastante anche dal punto di vista fisico, capace di trascinare come pochi in campo e di abbinare tanta qualità a moltissima quantità.

Kessié nella prima parte del 2021 è stato semplicemente un fattore per il Milan, mentre in questo primissimo scorcio della stagione 2021/2022, non sta riuscendo ad incidere.

In campionato ha esordito alla terza giornata fallendo un rigore contro la Lazio, prima di essere sostituito dopo un’ora di gioco, contro la Juventus è rimasto in campo 63’, con il Venezia è entrato a dieci minuti dal triplice fischio finale, mentre con lo Spezia ha giocato 82’ senza acuti risultando ampiamente il peggiore dei suoi.

A frenarlo potrebbero essere state le fatiche di un’estate nella quale non ha potuto preparare la stagione insieme ai compagni. Prima infatti è stato impegnato con la Costa d’Avorio alle Olimpiadi fino alla prima settimana di agosto e poi è stato costretto a fare i conti con un problema muscolare che l’ha costretto a saltare le partite contro Cagliari e Sampdoria. Ma c’è forse anche di più.

Da mesi infatti, in casa Milan, tiene banco il discorso legato al rinnovo proprio del contratto del centrocampista. Si è parlato di un’operazione dalle cifre importanti, di continui rilanci e di richieste probabilmente impossibili da esaudire, quello che c’è di certo è che, dopo oltre un anno di lavoro, non si è ancora raggiunta un’intesa.

Una possibile distrazione per il giocatore, che va ad aggiungersi a quei problemi nel raggiungere la migliore condizione fisica possibile.

Il Milan in campionato sta volando anche senza il suo apporto, ma è chiaro che per un ulteriore salto di qualità ha bisogno del miglior Kessié e non del giocatore spento visto nelle ultime settimane.