Olimpiadi 2020 rinviate: anche i giochi cedono al coronavirus

Si sarebbero dovuti giocare tra luglio e agosto, ma la pandemia di covid-19 ha reso necessario lo spostamento al prossimo anno.

Anche l'ultimo grande evento sportivo previsto per l'estate 2020 non si disputerà. Dopo Europeo e Copa America rinviate al 2021, anche le Olimpiadi di Tokyo non ci saranno causa pandemia di coronavirus che ha fermato il mondo intero in queste ultime settimane.

Il comitato olimpico e il sembravano poco intenzionati a posticipare le Olimpiadi fino a qualche giorno fa, ma il no diverse nazioni all'invio dei propri atleti, il dilagare del covid-19 in Regno Unito, , , , e e la paura della gente ha portato alla decisione che azzera così il grande sport estivo.

I giochi della XXXII sarebbero dovuti partire il 24 luglio e il 9 agosto, con le squadre di calcio partecipanti tutte a caccia della Germania vincitrice della medaglia d'oro a Rio de Janeiro nel 2016. L'Italia non era riuscita a qualificarsi, con ultimo alloro nel 2004, il bronzo di Atene.

Altre squadre

La prossima Olimpiade, che dovrebbe giocarsi nel 2021 a meno di sorprese, vedrà sfidarsi oltre al Giappone padrone di casa anche , Francia, , Germania, Romania, Nuova Zelanda, , , , , e , più due squadre centro-americane non ancora qualificatisi.

C'era grande attesa anche il calcio femminile, in rapida ascesa e reduce dal seguitissimo Mondiale vinto dagli Stati Uniti di Rapinoe. Anche in questo caso oltre al Giappone, presenti Brasile, Nuova Zelanda, Regno Unito, , , Canada, , Zambia, Australia e due team da determinare.

Tutto rinviato al prossimo anno, con tanti dubbi relativi ovviamente all'età dei partecipanti: il prossimo anno diversi atleti che avrebbero partecipato in qualità di Under 23 saranno oltre il target. Resta da capire se per loro verrà concessa una deroga a causa dello slittamento o verranno selezionati altri calciatori.