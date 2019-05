Olanda U17-Italia U17 dove vederla: Rai o Sky? Canale tv e diretta streaming

Olanda e Italia si giocano la gloria nella finale degli Europei U17: tutte le info sulle formazioni e dove vedere la gara in tv e streaming.

Ultimo atto degli Europei U17 in corso di svolgimento in : a giocarsi la vittoria finale saranno l' e l' , che sotto la guida del ct Carmine Nunziata ha raggiunto un grande obiettivo. Manca davvero poco per completare l'opera e vincere, per la prima volta, la competizione continentale (i due precedenti successi risalgono agni anni '80, quando il torneo era riservato agli U16).

Gli azzurrini hanno conquistato la finale grazie al 2-1 inflitto alla : prima di questa gara, era arrivato il primo posto nel girone con , e (chiuso a punteggio pieno) e la vittoria di misura ai quarti contro il .

Olanda che invece si era qualificata ai quarti in virtù del secondo posto dietro alla Francia: giovedì scorso l'1-0 rifilato alla Spagna, successivo al trionfo ottenuto dopo la lotteria dei calci di rigore contro l'Ungheria.

Italia trascinata da un super Sebastiano Esposito, attaccante classe 2002 dell' che ha messo a referto quattro reti: l'ultimo in semifinale con un calcio di punizione che si è insaccato proprio all'incrocio dei pali. Nell'Olanda il miglior marcatore è Brian Brobbey con tre reti.

In questa pagina troverete tutto l'occorrente per rimanere aggiornati su Olanda-Italia: dalla notizie relative alle formazioni alle indicazioni su come vedere l'incontro in tv e streaming.

OLANDA U17-ITALIA U17: DATA, ORA, CANALE TV E STREAMING

PARTITA Olanda U17-Italia U17 DATA 19 maggio 2019, 17.30 DOVE Tallaght Stadium, Dublino ARBITRO Espen Eskås (NOR) TV Rai 2 STREAMING Rai Play, YouTube - UEFA.

ORARIO OLANDA U17-ITALIA U17

Olanda-Italia, finale degli Europei U17, si giocherà domenica 19 maggio al 'Tallaght Stadium' di Dublino. Fischio d’inizio fissato per le ore 17.30, arbitrerà il norvegese Espen Eskås.

Olanda-Italia sarà visibile in tv in esclusiva e in chiaro dalla Rai sul canale Rai 2. L'emittente nazionale detiene i diritti per la trasmissione delle gare degli azzurrini.

In alternativa, Olanda-Italia potrà essere seguita in diretta su RaiPlay, servizio gratis e senza bisogno di alcuna registrazione che permette di guardare tutti i programmi in onda sulla Rai. L'UEFA inoltre offre la visione delle gare degli Europei U17 sul suo canale YouTube - UEFA.tv . Compresa la finale ovviamente.

IN DIRETTA SU GOAL

In caso di impossibilità nel guardare Olanda-Italia in tv e streaming, potrete seguire l'incontro qui su Goal con la diretta testuale che vi aggiornerà sulle probabili formazioni e sulle scelte ufficiali dei due allenatori prima del calcio d'inizio. Grazie al racconto in tempo reale delle azioni salienti non vi perderete nemmeno un dettaglio della finalissima.

'Orange' con il 4-3-3: Brobbey terminale di riferimento in avanti, supportato da Hansen e Taabouni sugli esterni. Taylor, Bannis e Maatsen in mediana. Hoever e Salah-Eddine i due terzini, Bogarde e Rensch i centrali di difesa. Raatsie tra i pali.

Nunziata conferma Tongya alle spalle della coppia Esposito-Cudrig. Panada regista con Brentan e Udogie mezzali. Lamanna e Moretti a presidiare le corsie laterali della retroguardia, completata da Dalle Mura e Pirola. Molla in porta.

OLANDA (4-3-3): Raatsie; Hoever, Bogarde, Rensch, Salah-Eddine; Taylor, Bannis, Maatsen; Hansen, Brobbey, Taabouni. Allenatore: Van der Veen.

ITALIA (4-3-1-2): Molla; Moretti, Dalle Mura, Pirola, Lamanna; Brentan, Panada, Udogie; Tongya; Esposito, Cudrig. Allenatore: Nunziata.