Olanda-Turchia dove vederla: Sky o Mediaset? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Olanda e Turchia si affrontano in un match di qualificazione a Qatar 2022: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

OLANDA-TURCHIA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Olanda-Turchia

Olanda-Turchia Data: 7 settembre 2021

7 settembre 2021 Orario: 20.45

20.45 Canale tv: Canale 20

Streaming: Mediaset Play

Prosegue il programma delle qualificazioni UEFA verso in Mondiali in Qatar nel 2022. Olanda e Turchia si sfidano nel sesto turno del Gruppo G: in palio c'è la vetta del raggruppamento.

Gli 'Oranje' di Van Gaal sfidano la Turchia alla Johan Cruijff ArenA di Amsterdam. Le due squadre, eliminate rispettivamente agli ottavi e ai gironi, hanno già messo alle spalle Euro 2020 e guardano alla Coppa del Mondo in programma il prossimo anno.

Per entrambe le selezioni si tratta dell'ultimo impegno del sosta. L'Olanda ha, infatti, già sfidato la Russia, pareggiando 0-0, e affronterà il Montenegro, mentre la Turchia è stato rimontata sul 2-2 al 97' dalla formazione balcanica e se la vedrà con Gibilterra.

Al momento la classifica del Gruppo D vede la Turchia in testa con 8 punti, con Olanda, Montenegro e Norvegia appaiate a 7. Insegue la Lettonia (4), mentre chiude il fanalino di coda Gibilterra.

In questa pagina tutte le informazioni su Olanda-Turchia: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO OLANDA-TURCHIA

Olanda-Turchia, partita valida per la sesta giornata delle qualificazioni europee ai Mondiali del 2022, si giocherà martedì 7 settembre 2021 alla Johan Cruijff ArenA di Amsterdam. Calcio d’inizio fissate per le ore 20.45.

La sfida che vedrà protagoniste Olanda e Turchia sarà trasmessa in chiaro da Mediaset e il canale di riferimento sarà Canale 20.

Olanda-Turchia sarà trasmessa anche in streaming e sarà quindi visibile su dispositivi come pc, notebook, smartphone e tablet attraverso Mediaset Play. Per seguire la sfida dell’Estádio Algarve basterà collegarsi al sito della piattaforma o utilizzare l’apposita app.

OLANDA (4-3-3): Bijlow; Timber, de Vrij, van Dijk, Blind; Wijnaldum, de Jong, Klaassen; Berghuis, Depay, Gakpo. All. Van Gaal

TURCHIA (4-1-4-1): Altay; Celik, Ayhan, Demiral, Muldur; Yokuslu; Under, Yazici, Calhanoglu, Karaman; Yilmaz. All. Gunes