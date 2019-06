Olanda-Inghilterra dove vederla: Rai o Mediaset? Canale tv e diretta streaming

Olanda e Inghilterra si affrontano nelle semifinali della UEFA Nations League: le formazioni e dove vedere il match in diretta tv e streaming.

Va in scena all'Estádio D. Afonso Henriques di Guimarães la seconda semifinale di UEFA tra e . Le due selezioni tornano a sfidarsi per la prima volta dopo la gara amichevole vinta per 1-0 ad Amsterdam dai Tre Leoni nel marzo del 2018.

Gli uomni di Ronald Koeman arrivano a questo appuntamento dopo aver vinto il Gruppo 1 della Lega A, riuscendo a mettersi alle spalle sia i Campioni del Mondo della che una deludentissima .

Cammino analogo per i ragazzi di Gareth Southgate, vincitori del Gruppo 4 della Lega A davanti alla e alla vicecampione del Mondo in . Sia l'Olanda che l'Inghilterra hanno collezionato 7 punti nei rispettivi gironi, frutto di 2 vittorie, 1 sconfitta e 1 pareggio per parte.

Gara secca, qualora i primi 90' di questa semifinale dovessero terminare in parità, la partita proseguirà con ulteriori 30' di tempi supplementari nel corso dei quali sarà possibile effettuare anche una quarta sostituzione. A determinare il risultato del match nel caso in cui la gara non dovesse avere ancora un padrone dopo 120' saranno ovviamente i calci di rigore.

La vincente volerà poi all'Estádio do Dragão di per disputare la finale in programma per le 20.45 del prossimo 9 giugno, mentre la squadra sconfitta dovrà accontentarsi della sfida per il terzo posto in scena sempre all'Estádio D. Afonso Henriques di Guimaraes il 9 giugno alle ore 15.00.

Tutte le informazioni su Olanda-Inghilterra: notizie sulle formazioni, i convocati e dove vedere il match in tv e streaming.

OLANDA-INGHILTERRA: DATA, ORA, DIRETTA TV E STREAMING

PARTITA Olanda-Inghilterra DATA 6 giugno 2019, ore 20.45 DOVE Estádio D. Afonso Henriques, Guimarães ARBITRO Clément Turpin (FRA) TV Rai Tre STREAMING Rai Play

ORARIO OLANDA-INGHILTERRA

La gara Olanda-Inghilterra si disputerà all'Estádio D. Afonso Henriques di Guimaraes giovedì 6 giugno 2019, con calcio d'inizio alle ore 20.45. Arbitro dell'incontro sarà il fischietto francese Clément Turpin.

La semifinale Olanda-Inghilterra verra trasmetta in diretta e in esclusiva in dalla Rai. Canale dedicato alla messa in onda della partita sarà nello specifico RAI TRE.

Chi non dovesse avere la possibilità di seguire la gara in , potrà vedere Olanda-Inghilterra sul proprio pc, smatphone o tablet attraverso il sito e l'app di Rai Play, piattaforma ufficiale per lo targato Rai.

Portieri : Marco Bizot (AZ Alkmaar), Jasper Cillessen (Barcelona), Kenneth Vermeer ( )



Difensori : Nathan Aké (Bournemouth), Daley Blind ( ), Stefan de Vrij (Internazionale Milano), Denzel Dumfries ( ), Matthijs de Ligt (Ajax), Hans Hateboer ( ), Patrick van Aanholt ( ), Virgil van Dijk ( )



Centrocampisti: Frenkie de Jong (Ajax), Marten de Roon (Atalanta), Davy Pröpper ( and Hove Albion), Kevin Strootman (Marseille), Donny van de Beek (Ajax), Tonny Vilhena (Feyenoord), Georginio Wijnaldum (Liverpool)



Attaccanti: Ryan Babel ( ), Steven Bergwijn ( ), Luuk de Jong (PSV Eindhoven), Memphis Depay (Lyon), Quincy Promes (Sevilla)

Portieri: Jack Butland ( ), Tom Heaton ( ), Jordan Pickford ( )

Difensori: Trent Alexander-Arnold (Liverpool), Ben Chilwell ( City), Joe Gomez (Liverpool), Michael Keane ( ), Harry Maguire (Leicester City), Danny Rose ( Hotspur), John Stones ( ), Kyle Walker (Manchester City)

Centrocampisti: Dele Alli (Tottenham Hotspur), Ross Barkley ( ), Fabian Delph (Manchester City), Eric Dier (Tottenham Hotspur), Jordan Henderson (Liverpool), Declan Rice ( )

Attaccanti: Harry Kane (Tottenham Hotspur), Jesse Lingard ( ), Marcus Rashford (Manchester United), Jadon Sancho ( ), Raheem Sterling (Manchester City), Callum Wilson (Bournemouth)

Koeman tra i pali dovrebbe affidarsi a Cillessen, con la solida coppia di centrali formata da De Ligt e Van Dijk a sua protezione. Nel ruolo di terzini dovrebbero invece agire Dumfries e Blind. Centrocampo a tre con De Jong, Wijnaldum e l'atalantino De Roon. L'attacco dovrebbe invece essere nella mani del trio formato da Bergwijn, Depay e Babel.

Southgate dovrebbe invece rispondere con un 4-3-3. Tra i pali spazio al solito Pickford, con Keane e Maguire coppia di centrali. Le fasce saranno invece occupate da Chilwell e Walker. Il centrocampo dovrebbe invece essere formato da tre giocatori recentemente scesi in campo nella finale di tra Tottenham e Liverpool: Dier, Henderson e Dele Alli. In attacco Sterling e Sancho affiancheranno Kane.

OLANDA (4-3-3): Cillessen; Dumfries, De Light, Van Dijk, Blind; De Jong, Wijnaldum, De Roon; Bergwijn, Depay, Babel.

INGHILTERRA (4-3-3): Pickford; Chilwell, Keane, Maguire, Walker; Dier, Henderson, Alli; Sterling, Kane, Sancho.