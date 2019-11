Olanda-Estonia, Wijnaldum e De Jong esultano insieme contro il razzismo

Anche in il tema della lotta al razzismo è particolarmente sentito tanto che, durante la gara contro l'Estonia, i giocatori orange hanno voluto testimoniare il loro impegno in questa battaglia.

In particolare, dopo il primo goal realizzato martedì sera da Wijnaldum, il compagno Frenkie De Jong ha festeggiato con lui avvicinando il braccio al suo. Un gesto semplice ma chiaro: bianchi o neri non fa differenza, l'Olanda è unita contro qualsiasi forma di razzismo.

Razzismo di cui purtroppo è rimasto vittima Mendes Moreira, giocatore di colore dell'Excelsior che a causa degli insulti ricevuti aveva lasciato il campo durante la partita contro il Den Bosch prima di rientrare e segnare anche il goal del 3-3 finale.

What a night!! Unbelievably honoured to make my debut as captain today, to combine that with 3 goals is just unforgettable 🙏🏾 So excited for the summer with this incredible squad! 🔶🦁 We are one team 🤜🏻🤛🏾 pic.twitter.com/KtuMKuiIGC