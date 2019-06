Olanda, De Roon ad Hateboer: "L'ultimo che arriva dribbla Van Dijk"

Marten De Roon scherza in Nazionale con Hateboer: "L'utlimo che arriva sulla linea prova a dribblare Van Dijk".

Dopo aver fatto le fortune dell' in una stagione sorprendente, Marten De Roon e Hans Hateboer sono volati in Nazionale. Il 6 giugno, infatti, la loro se la vedrà con l' per le semifinali di UEFA .

Segui Copa America e Coppa d'Africa live e in esclusiva su DAZN

“Last one to reach the line has to dribble pass Van Dijk” pic.twitter.com/4ewomBGmE3 — Marten de Roon (@Dirono) 4 giugno 2019

Marten De Roon, sempre molto ironico e protagonista sui social network, ha postato una foto su Twitter che lo vede correre con il compagno Hateboer. La descrizione è geniale.

"L'ultimo che arriva sulla linea, prova a dribblare Van Dijk".

Il riferimento del centrocampista dell'Atalanta è ovviamente alla stagione effettuata dal fresco vincitore della . Van Dijk, infatti, non è stato mai superato con un dribbling nelle ultime 64 presenze in tutte le competizioni col . Non a caso è stato un giocatore decisivo per Klopp nella vittoria della coppa contro il .