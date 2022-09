Olanda-Belgio dove vederla: TV8, Canale 20 o Sky? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Olanda e Belgio si contendo la vetta della classifica nel Gruppo 4 di Nations League: dove vedere la partita in tv e streaming e le formazioni.

OLANDA-BELGIO: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Olanda-Belgio

Olanda-Belgio Data: 25 settembre 2022

25 settembre 2022 Orario: 20.45

20.45 Canale tv: TV8 e Sky Sport Uno (numero 201 del satellite)

TV8 e Sky Sport Uno (numero 201 del satellite) Streaming: tv8.it, Sky Go e NOW

Sfida importante in Nations League, per quanto riguarda il Gruppo 4. Si tratta di Olanda-Belgio, ovvero le due squadre che stanno dominando questo raggruppamento e che aspirano ovviamente a chiuderlo in testa qualificandosi così per la seconda fase del torneo.

L’Olanda al momento è prima in classifica con 13 punti, frutto di 4 vittorie e 1 pareggio. Uno dei successi che hanno permesso agli Oranje di occupare attualmente il primo posto del girone è il 4-1 rifilato al Belgio, arrivato grazie ad una doppietta di Depay e ai goal di Bergwijn e Dumfries.

Il Belgio ha iniziato questa edizione di Nations League con il piede sbagliato, proprio a causa del netto 4-1 rimediato contro l’Olanda. Successivamente, però, De Bruyne e compagni hanno rialzato la testa battendo due volte la Polonia e conquistando 4 punti nei 2 confronti contro il Galles.

In questo articolo troverete tutte le informazioni utili riguardo a Olanda-Belgio: dai canali che trasmetteranno in tv e streaming la partita agli aggiornamenti sulle formazioni.

ORARIO OLANDA-BELGIO

La sfida tra Olanda e Belgio è in programma per domenica 25 settembre 2022, alla Johan Cruijff Arena di Amsterdam. Il calcio d’inizio è fissato per le ore 20.45.

DOVE VEDERE OLANDA-BELGIO IN TV

Olanda-Belgio sarà visibile da tutti in chiaro, nello specifico su TV8. Basterà sintonizzarsi sul canale numero 8 del Digitale Terrestre e attendere l’inizio del match.

Inoltre, gli abbonati a Sky avranno la possibilità di godersi questi 90 minuti anche su Sky Sport Uno (numero 201 del satellite). C’è anche l’opzione Diretta Gol, per vedere anche le altre gare della serata e in programma su Sky Sport Football (numero 203 del satellite).

OLANDA-BELGIO IN DIRETTA STREAMING

Oltre alla diretta televisiva, c’è anche la possibilità di assistere a Olanda-Belgio in streaming sia in modo gratuito che tramite abbonamento. Nel primo caso sul sito di TV8, mentre nel secondo tramite Sky Go (servizio disponibile per gli abbonati Sky su pc, smartphone e tablet) e NOW (che offre il meglio del palinsesto di Sky tramite specifici abbonamenti).

FORMAZIONI UFFICIALI OLANDA-BELGIO

OLANDA (3-4-1-2): Pasveer; Timber, van Dijk, Aké; Dumfries, Berghuis,de Roon, Blind; Klaassen; Bergwijn, Janssen. Ct. Van Gaal

BELGIO (3-4-3): Courtois; Debast, Alderweireld, Vertonghen; Meunier, Onana, Witsel, Castagne; E. Hazard, Batshuayi, De Bruyne. Ct. Martinez