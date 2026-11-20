Zanetti valuta un cambio in porta nell'Udinese nelle prossime giornate: Okoye non è infatti più sicuro del posto da titolare tra i pali.
Sin qui la stagione dei friulani è stata praticamente un disastro.
Una sola vittoria, 5 punti in 11 giornate e ultimo posto in classifica, con l'inevitabile cambio in panchina che ha portato in Friuli Paolo Zanetti al posto di Runjaic.
I top, tra infortuni e rendimento, stanno deludendo. E ora Zanetti sta valutando di cambiare portiere per dare una scossa.
OKOYE TRA I PEGGIORI
Nelle ultime stagioni, Okoye era stato una delle certezze dell'Udinese, decisivo per portare a casa il risultato con le sue parate.
Da Torino in poi il suo rendimento è crollato. Quell'uscita sbagliata contro i granata ha dato il via a una serie di prestazioni decisamente poco convincenti, con 25 goal subiti, la seconda peggiore difesa della Serie A dietro il Sassuolo.
CHANCE PER MROZEK
Portiere polacco classe 2000, è stato il titolare del Lech Poznan nelle ultime stagioni.
L'Udinese ha deciso di prenderlo in estate come vice di Okoye, ma alla ripresa del campionato le cose potrebbero cambiare.
Mrozek ha già esordito in questa stagione, ma in Coppa Italia, ora è pronto a farlo anche in Serie A. Secondo il 'Gazzettino', Zanetti sta pensando seriamente a questo avvicendamento tra i pali.
Un tentativo per togliere un po' di pressione dalle spalle di Okoye, probabilmente anche poco tranquillo a livello mentale.
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