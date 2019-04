Okaka ricorda il suo passato alla Roma: "Spalletti una volta voleva menarmi"

Oltre 10 maglie diverse in 10 anni di carriera, ma le radici calcistiche di Stefano Okaka sono alla . L'esordio è avvenuto con Luciano Spalletti, che gli ha dato fiducia nemmeno 18enne.

Con DAZN segui la Serie A IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

L'articolo prosegue qui sotto

Da lì l'attaccante ne ha fatta di strada, ma non dimentica il suo passato. E nemmeno gli episodi curiosi avvenuti con l'allenatore di Certaldo.

Okaka ne ha raccontati due a 'SportWeek', il settimanale della 'Gazzetta dello Sport'. Il primio aneddoto risale all'aprile 2007, quando l'attaccante, allora 17enne, giocò soltanto cinque minuti a fine gara e nemmeno senza impegnarsi troppo, come ammesso candidamente da lui stesso. Scatenando la rabbia di Spalletti.

"Una volta mister Spalletti voleva menarmi. Era stato lui a farmi esordire così giovane e da quel momento mi aspettavo di giocare sempre. Sai, a quell’età ti senti padrone del mondo… Contro l’ non mi mette in campo dall’inizio e io sono arrabbiato. Mi fa entrare quasi alla fine e non mi sbatto più di tanto. L’arbitro fischia, abbiamo perso, io scappo negli spogliatoi, Spalletti mi insegue: 'Vieni qua, vieni quaaaa…'. Per fortuna ero stato sorteggiato all’antidoping. Mi chiudo nello stanzino e sento che urla: 'Ti aspetto!'. Esco dopo due ore ma non mi salvo lo stesso: la mattina dopo, all’allenamento, scopro che mi ha multato".