Okaka a sorpresa: "Durante la pandemia ho perso 7 kg a casa dei miei"

A Stefano Okaka la reclusione forzata ha fatto bene: In questo periodo ho approfittato per fare la preparazione che negli ultimi anni avevo saltato".

L' si prepara alla ripresa della : dopo aver fatto tutti i tamponi necessari, che hanno dato tutti esito negativo, potrà anche contare su un "nuovo" giocatore per il campionato.

Stefano Okaka si è infatti 'tirato a lucido' in questo periodo, avendo perso addirittura 7 chili. Nel corso dell'evento Smart Academy, organizzato da Udinese Academy per tutte le sue affiliate, Okaka ha parlato a tantissimi bambini in videochiamata. L'attaccante rivela che la pandemia lo ha portato ad allenarsi come mai.

"Sono tornato al mio paese natale, Castiglione del Lago, e sono stato nel centro sportivo dell'A.C.D. Trasimeno, club affiliato all'Udinese Academy, e sono molto contento di questo. Io a Castiglione ho tutta la mia famiglia e sono nato e cresciuto li in quella scuola calcio. Durante questo periodo ho approfittato per fare la preparazione che negli ultimi anni avevo saltato. Mi sono allenato a casa e, anche grazie al nutrizionista dell'Udinese che mi ha seguito, ho perso 7 kg, ora vedremo cosa accadrà".

Se le società avevano paura che i calciatori potessero lasciarsi andare in quarantena, questo dubbio con Stefano Okaka è stato addiruttura ribaltato.