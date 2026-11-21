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All'improvviso, ecco Noah Okafor. Non che l'ex attaccante di Milan e Napoli non avesse giocato fino a questo momento con la maglia del Leeds United: l'aveva fatto, sì, ma con un rendimento offensivo non esattamente di prim'ordine.

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A cavallo della sosta, però, i Whites hanno conosciuto tutto un altro Okafor. Prima da subentrato, poi da titolare. E se Muharemovic e compagni hanno ottenuto due vittorie su due rilanciandosi pesantemente in classifica, il merito è stato soprattutto dello svizzero.

LA DOPPIETTA AL CHELSEA

Nel pomeriggio, proprio Okafor ha infilato il classico coltello nell'altrettanto classica piaga del Chelsea. Fischiata dallo Stamford Bridge, la squadra di Xabi Alonso è uscita dal campo con un 1-4 casalingo pesantissimo, terza sconfitta nelle ultime quattro giornate di Premier League con in mezzo pure l'eliminazione dalla Carabao Cup.

Il Chelsea è passato in vantaggio per primo con Emegha al 25', ma Okafor ha trovato la rete del pareggio tre minuti più tardi: bravissimo l'ex rossonero a liberarsi in area e a far passare col sinistro la palla tra le gambe di alcuni difensori, sorprendendo Emiliano Martinez.

Okafor si è poi ripetuto nel secondo tempo: sugli sviluppi di un calcio d'angolo la palla è carambolata una seconda volta nell'area di rigore londinese e lì era appostato proprio lui, lo svizzero, bravissimo nello scagliarla con una girata di controbalzo sotto l'incrocio di Martinez.

TRE GOAL IN DUE PARTITE

Okafor aveva già fatto capire prima della sosta di essere pronto a cambiare marcia. Fin lì aveva realizzato una sola rete in stagione, ma a metà settembre contro il Newcastle; il 7 novembre si è ripetuto, mandando al tappeto il Tottenham all'Elland Road.

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In quell'occasione, l'ex milanista e partenopeo era partito dalla panchina. L'allenatore del Leeds, Daniel Farke, lo aveva inserito a 13 minuti dalla fine e lui aveva sfruttato l'occasione nella maniera migliore possibile: piazzando la zampata del definitivo 1-0 dopo un ottimo inserimento in velocità in area.

Okafor è così a quota 4 goal in Premier League in questa stagione: la metà di quelli che ha messo a segno nel 2025/26, ovvero 8, collezionati in 28 presenze di campionato.

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A QUANTO LO HA VENDUTO IL MILAN

Ma Okafor è ancora un giocatore del Milan? La risposta è no. Nel senso che il cordone ombelicale si è definitivamente spezzato durante il mercato estivo dell'estate 2025, quando i rossoneri lo hanno ceduto a titolo definitivo proprio al Leeds United.

L'operazione tra i due club si è conclusa a pochi giorni dalla conclusione della finestra dei trasferimenti. E al Milan sono andati 21 milioni di euro, suddivisi tra una parte fissa e alcuni bonus.

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Nel dettaglio, la parte fissa dell'affare si aggirava sui 19 milioni di euro. I bonus, invece, ammontavano a due milioni di euro.