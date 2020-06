Oggi atteso il calendario della Serie A, serve il via libera del Governo per la Coppa Italia

Atteso il calendario degli anticipi e dei posticipi della Serie A fino alla quart’ultima giornata compresa; si attende anche per la Coppa Italia.

Altra giornata decisiva per la ripartenza del calcio italiano. In giornata infatti si riunirà la Lega per ufficializzare il calendario della nuova che sta per nascere. Sarà regolamentata anche la ripartenza della Coppa , per anticipare la quale tuttavia è necessario un nuovo decreto da parte del Governo.

Dopo la conferma che il campionato ripartirà il 20 giugno con i recuperi della 25esima giornata, si attende soprattutto il calendario futuro della Serie A. Si giocherà quasi certamente ogni giorno della settimana e la grande maggioranza delle partite saranno disputate di sera.

17.00/17.15 - 19.15/19.30 - 21.30/21.45: questi i 3 slot orari delle partite, oggi si deciderà se cominciare un quarto d'ora prima o dopo, ma non cambia praticamente nulla. Ciascuna squadra, visto che si ruoterà, giocherà pochissime volte nel pomeriggio e quasi sempre di sera, anche per le pressioni in tal senso dei giocatori, che temono il gran caldo.

Altre squadre

Dunque oggi è atteso l'annuncio sul calendario con anticipi e posticipi, e sarà comunicato fino alla quart’ultima giornata compresa, perché per le ultime tre si dovranno far giocare in contemporanea le squadra ancora in lotta per gli stessi obiettivi.

L'articolo prosegue qui sotto

La data della ripresa del campionato è comunque il 20 giugno, e questo è ufficiale. Certa anche la data della finale di , ovvero il 17 giugno. Ma per tutto il resto c'è grande incertezza...

In un primo momento le due semifinali dovevano giocarsi il 13 ed il 14, poi la Lega ha fatto filtrare la volontà di partire già il 12. Ancora, ad oggi, è un rebus, anche relativamente al fatto se si giocherà prima - o - . E soprattutto perché serve un ulteriore concessione del Governo al divieto di eventi sportivi, oggi esteso al 14 ma che a questo punto decadrà qualche giorno prima.

Ed infine, si attende anche l'accordo tra il Governo e i licenziatari : il Ministro Spadafora ha confermato di voler insistere sulla possibilità di trasmissione in chiaro della diretta goal.