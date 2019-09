Ogbonna svela: "11 anni fa ho avuto un incidente, sono fortunato ad essere vivo"

Angelo Ogbonna gioca ormai dal 2015 in Premier League, con la maglia del . L'ex difensore della oggi ha rivelato un importante e traumatico racconto della sua vita, ai microfoni del 'Mirror'.

Con DAZN segui 3 partite della Serie A TIM a giornata IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Il difensore italiano ha svelato un incidente avuto 11 anni fa. Ogbonna ringrazia ancora di essere vivo e di poter raccontare questa storia.

Deve la sua vita, probabilmente, ad un autista che stava facendo la sua stessa strada. Un "salvatore" però tutt'ora sconosciuto per Ogbonna.

"Sono stato così fortunato che qualcuno non era troppo lontano, dietro di me, ed ha visto scomparire la mia macchina da un momento all'altro. Ha chiamato i soccorsi e lo dovrò ringraziare per tutta la vita. Ma non conosco nemmeno il suo nome, non l'ho più rivisto. Per questo voglio dire a tutti di rispettare la propria vita".