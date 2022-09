Odemwingie e il mancato trasferimento al QPR: dalle interviste in macchina alla permanenza al WBA

Nel 2013 Peter Odemwingie era a un passo dal Queens Park Rangers. Dalle interviste in macchina alla trattativa saltata.

È raro che i trasferimenti vengano annullati all'ultimo minuto, ma a volte i club non riescono a trovare l'intesa sugli ultimi dettagli. César Azpilicueta, ad esempio, è stato a lungo sul punto di trasferirsi al Barcellona, ma alla fine le richieste del Chelsea erano troppo alte per i catalani e lo spagnolo ha prolungato il suo contratto con i Blues.

Nel caso di Peter Odemwingie, tuttavia, il mancato trasferimento è stato ancora più curioso. Il giocatore era sicuro di entrare a far parte della rosa del Queens Park Rangers, ma il suo passaggio a Londra è saltato all'ultimo minuto. E questo nonostante Odemwingie avesse già rilasciato interviste al nuovo club.

Dal West Brom al QPR: Odemwingie verso un nuovo club

L'ultimo giorno della finestra estiva del 2013, Peter Odemwingie era in procinto di passare dal West Brom al QPR e si stava già dirigendo verso il suo presunto nuovo club. A quel punto era sicuro che l'unica cosa mancante fosse la firma con i Super Hoops.

Ha rilasciato interviste dalla sua auto e ha firmato autografi per quattro ore ai fan del suo presunto nuovo club. In seguito, però, il nigeriano ha saputo che l'accordo era saltato. Per farla breve, Odemwingie è tornato a West Bromwich in auto.

In un'intervista rilasciata a Sky Sport due anni dopo, ha parlato del mancato affare.

"Vorrei che non fosse successo nulla di tutto questo, ma questa è la vita. Non sapevo cosa pensare, ridevo e piangevo quasi allo stesso tempo".

41 anni compiuti a luglio, Odemwingie ha così capito subito che sarebbe dovuto tornare in campo per il West Brom.

Odemwingie ha imparato dal fallimento dell'affare QPR

L'ala ha ricevuto molte critiche in seguito, con i tifosi del West Brom in particolare che non hanno capito il suo comportamento.

"Credevo che l'accordo fosse concluso, non avevo nulla da nascondere e quando sono arrivate le telecamere non mi sono sentito a disagio nel dire quello che pensavo. È stata dura con i tifosi. Ora ho imparato: solo interviste accordate in anticipo e non dalla mia auto!".

L'attaccante di Premier League si è trasferito a Cardiff dal West Brom, ma non è rimasto a lungo, giocando con lo Stoke City dal 2014 al 2016. Bristol City e Rotherham sono stati i suoi ultimi due club inglesi. Il Madura United FC è stata la sua ultima tappa calcistica da professionista in Indonesia.