Odegaard sorpreso dalle attenzioni dell'Ajax: "Interessante, non lo sapevo"

Premiato come 'Giocatore del mese' dell'Eredivisie, Martin Odegaard ha commentato l'interessamento dell'Ajax: "Chiunque ne sarebbe lusingato".

Passato dal al Vitesse in prestito la scorsa estate, Martin Odegaard in Eredivisie sta stupendo tutti per qualità e soprattutto continuità di rendimento. Il classe '98 norvegese ha infatti già collezionato 8 reti e 9 assist in questa stagione, venendo anche premiato come 'Giocatore del mese' (di aprile) in Eredivisie.

Una crescita che ha finito per attirare le attenzioni dell' , club da sempre molto attento quando si parla di giovani talenti. I Lancieri, secondo quanto riportato da 'AS', sarebbero infatti pronti a versare 20 milioni di euro nelle casse del Real Madrid per assicurarsi le prestazioni di Odegaard.

La strepitosa stagione disputata dai ragazzi di Erik Ten Hag porterà infatti a diverse partenze in casa Ajax in estate. Tra questi, uno di quelli che potrebbe lasciare Amsterdam potrebbe essere l'eroe della semifinale d'andata contro il , Donny Van de Beek, recentemente accostato al .

Nel caso in cui l'addio dell'olandese dovesse concretizzarsi, l'Ajax allora potrebbe davvero puntare su Odegaard, il quale però curiosamente non sa nulla dell'interessamento dei Lancieri nei suoi confronti.

Ricevuto il premio di 'Giocatore del mese', il talento norvegese si è infatti detto piacevolmente sorpreso.

"Ad essere sincero, non lo so. Prima che tu me ne parlassi non sapevo del loro interesse nei miei confronti. È difficile per me rispondere, non sono concentrato su questo, sono voci".

Nonostante la sorpresa, Odegaard ha però mostrato tutta la propria felicità per essere entrato nel mirino di un club così prestigioso.