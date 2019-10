Il nuovo obiettivo di Sergio Ramos: giocare le Olimpiadi 2020 con la Spagna

Sergio Ramos vuole tutto: dopo aver vinto Mondiali, Europei, Champions League e Liga, ora punta all'Oro Olimpico a Tokyo 2020 con la Spagna.

Con il Real Madrid ha vinto ogni cosa: 4 di cui 3 da capitano, 4 volte la , 2 Coppe del Re. In più, Sergio Ramos ha aggiunto 2 titoli Europei e un Mondiale con la . Ma a 34 anni da compiere ha ancora fame.

Secondo quando riporta 'El Mundo', infatti, il difensore si è fissato un nuovo obiettivo per il suo futuro prossimo: la medaglia d'oro Olimpica, a cui puntare nei prossimi giochi di Tokyo nell'estate 2020.

Il regolamento olimpico per il torneo di calcio prevede che ogni squadra porti una selezione di Under 23, a cui si possono aggiungere tre fuori quota. L'ossatura della nazionale sarà soprattutto quella dello scorso Europeo Under 21 vinto in , ma ci sarebbe posto anche per altri giocatori.

Qualora dovesse decidere di provare a partecipare alla competizione, difficilmente la federazione direbbe di no e Ramos entrerebbe a far parte della selezione di De La Fuente. Si potrebbe porre un problema di tempi, visto che l'estate prossima ci sarà anche l'Europeo.

L'inizio delle Olimpiadi è fissato infatti per il 24 luglio, precisamente 12 giorni dopo la fine di . In più ci vorrà anche il permesso del , essendo quella delle Olimpiadi una finestra in cui i club non sono obbligati a lasciare i giocatori alle nazionali.

Insomma, gli ostacoli ci sono, ma Sergio Ramos ha già dimostrato di saperli sormontare. Il suo sogno, ora, è l'oro. L'ultimo tassello da aggiungere a un palmarès da sogno.